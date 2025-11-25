Doanh số xe xăng gầm cao cỡ A+ đồng loạt giảm

Tính đến tháng 10, doanh số ba mẫu xe thuần xăng ở phân khúc CUV cỡ A+ đều giảm so với cùng kỳ 2024, mức 29-41%.

Chưa kết thúc năm 2025 nhưng cục diện phân khúc xe gầm cao cỡ A+ đã ngã ngũ từ sớm với ưu thế áp đảo của VinFast VF 5. Trong khi đó, nhu cầu của khách Việt với các mẫu xe xăng cùng phân khúc tiếp tục giảm.

Tính đến tháng 10, doanh số lũy kế của Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue giảm lần lượt 21%, 29% và 41% so với cùng kỳ 2024. Tổng doanh số của bộ ba này đạt 8.859 xe sau hơn ba quý vừa qua, giảm 30%.

Sức mua của khách Việt giảm năm thứ ba liên tiếp đối với Raize và thứ hai liên tiếp với Sonet. So với giai đoạn bán tốt nhất của Raize (2022) và Sonet (2023), doanh số hai mẫu này hiện giảm khoảng phân nửa. Venue, mẫu xe bán từ tháng 12/2023 và doanh số tốt nhất ở 2024, cũng vậy.

Mẫu Kia Sonet tại Đà Nẵng. Ảnh: Thaco

Bộ ba xe xăng ở phân khúc này vốn đều là các sản phẩm hướng chủ yếu đến khách mua ôtô lần đầu. Nhưng sự xuất hiện của VinFast VF 5 từ 2023 và các dòng xe điện gầm cao cỡ nhỏ khác khiến lựa chọn của khách hàng bị phân tán. Những mẫu CUV thuần cỡ B liên tiếp giảm giá để tranh thị phần, giá sàn lấn sang các mẫu cỡ A+ cũng tác động đến doanh số của nhóm xe này.

VinFast không công bố số liệu bán hàng của VF 5 vào 2024 nên chưa rõ mức tăng trưởng ở thời điểm tháng 10/2025. Có mặt VF 5, doanh số toàn phân khúc đạt 44.265 xe sau 10 tháng đầu 2025, tăng 249%, tức gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Một mình VF 5 chiếm đến 80% thị phần phân khúc. Doanh số trong tháng 10 của mẫu xe thuần điện VinFast thậm chí lớn hơn lượng bán trong 10 tháng của các đối thủ.

VF 5 tiếp cận khách hàng đa dạng hơn hẳn các đối thủ chạy xăng. Không chỉ các công ty vận tải, VF 5 còn được khách cá nhân ưa chuộng cho hoạt động taxi. Doanh số cao của mẫu này có phần đóng góp lớn từ giới kinh doanh dịch vụ. Phần còn lại là người mua xe lần đầu, thuần di chuyển hàng ngày với mục đích cá nhân.

Tháng 10, phân khúc đón nhận thêm tân binh Suzuki Fronx nhập khẩu Indonesia. Tuy nhiên xe chưa ghi nhận doanh số trong tháng này.

Phạm Trung