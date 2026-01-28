Doanh số xe thuần điện tại châu Âu lần đầu vượt xe xăng

Tháng 12/2025 đánh dấu lần đầu doanh số xe điện chạy pin tại EU vượt xe xăng, trong bối cảnh các quy định khí thải ngày càng siết chặt.

Trong tháng 12/2025, doanh số xe thuần điện tại Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên vượt xe sử dụng động cơ xăng, theo số liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA). Tổng lượng đăng ký ôtô mới tại EU, Anh và các quốc gia thuộc Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tăng 7,6% trong tháng 12. Tính chung cả năm 2025, doanh số ôtô mới tại các thị trường trên tăng khoảng 2,4%.

Biểu đồ doanh số xe thuần điện (BEV) và xe xăng tại châu Âu từ 1/2022-12/2025. Nguồn: Reuters

ACEA cho biết nếu gộp xe thuần điện, xe hybrid cắm sạc và xe hybrid thông thường, nhóm xe điện hóa chiếm khoảng 67% tổng lượng đăng ký mới trong tháng 12, tăng so với mức 57,8% của cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các hãng xe. Trong tháng 12, lượng đăng ký xe mới của Volkswagen tăng 10,2% và Stellantis tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, Tesla ghi nhận mức giảm 20,2%. Đáng chú ý, lượng đăng ký xe của hãng Trung Quốc BYD tăng mạnh 229,7% trong cùng kỳ.

Xe điện đang sạc tại Hungary. Ảnh: Zerocarbonadventures

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang xem xét điều chỉnh một số quy định liên quan đến khí thải, trong đó có đề xuất thay đổi kế hoạch cấm bán ôtô sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035 nhằm giảm phát thải khí CO2. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên và các nhà sản xuất ôtô, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe hơi châu Âu đối mặt áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng xe điện vẫn sẽ tiếp tục gia tăng mức độ phổ biến trong thời gian tới, ngay cả khi EU cân nhắc nới lỏng một số quy định về khí thải. Nguyên nhân là các tiêu chuẩn phát thải CO2 ngày càng khắt khe đối với nhà sản xuất vẫn tạo áp lực buộc các hãng đẩy mạnh doanh số xe điện hóa, nhằm tránh các khoản phạt lớn.

Hồ Tân (theo Reuters)