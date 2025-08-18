Doanh số xe điện tăng mạnh trên toàn cầu

Doanh số xe điện 7 tháng 2025 trên toàn cầu tăng 27% so với cùng kỳ 2024, trong khi thị trường Mỹ gặp nhiều thách thức.

Rho Motion - công ty chuyên nghiên cứu chuỗi cung ứng xe điện và dữ liệu doanh số - công bố kết quả cứu 7 tháng đầu năm, cho biết cả thế giới đang mua xe điện với tốc độ cao hơn 2024.

Tổng cộng, 10,7 triệu xe điện đã được bán ra, trong đó 6,5 triệu chiếc ở Trung Quốc. Trong khi thị trường này tăng 29%, doanh số xe điện châu Âu cũng tăng 30% (2,3 triệu) so với cùng kỳ 2024. Phần còn lại của thế giới chứng kiến doanh số tăng 42%, đạt 0,9 triệu chiếc. Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng ít nhất (2%) với chỉ 1 triệu chiếc bán ra.

Thị trường Doanh số 7 tháng 2025

(triệu xe) Mức tăng (%) Toàn cầu 10,7 27 Trung Quốc 6,5 29 Châu Âu 2,3 30 Bắc Mỹ 1 2 Phần còn lại

của thế giới 0,9 42

Rho Motion cho biết "tăng trưởng ở Bắc Mỹ cho đến nay vẫn chưa đáng kể, khi Mỹ đối mặt với những trở ngại chính sách và Canada cũng chậm lại". Hãng dự đoán nhu cầu tại Mỹ sẽ gia tăng ngắn hạn sau đó có khả năng giảm nhẹ. Mặc dù có sự biến động khu vực, hướng đi tổng thể cho việc áp dụng xe điện vào năm 2025 vẫn rất tích cực.

Thị trường xe điện châu Âu với đà tăng trưởng mạnh mẽ ở cả xe điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV), lần lượt tăng 30% và 32%. Đức và Anh dẫn đầu với mức tăng 43% và 32%, trong khi Pháp, mặc dù tăng 9% so với cùng kỳ 7/2024, vẫn giảm 11% từ đầu năm. Để kích thích nhu cầu, chính phủ Pháp sẽ tái khởi động chương trình cho thuê xe điện dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, dự kiến hỗ trợ hơn 50.000 lượt mua.

Volkswagen ID.4 - xe điện bán chạy hàng đầu châu Âu. Ảnh: Volkswagen

Italy tăng khoảng 40% khi thu hẹp khoảng cách với các thị trường châu Âu khác. Tỷ lệ sử dụng xe điện tại đây hiện đạt 11%, so với 27% ở Đức và hơn 30% ở Anh. Mức tăng dự kiến tiếp tục sau khi phê duyệt khoản trợ cấp mới trị giá 600 triệu euro (khoảng 700 triệu USD).

Thị trường xe điện Trung Quốc trong tháng 7 giảm 13% so với tháng 6, nhưng tăng 12% so với cùng kỳ 2024, nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên 29%. Xe điện chạy pin tiếp tục vượt trội so với xe PHEV, với doanh số xe thuần điện tăng 40% so với cùng kỳ 2024, trong khi PHEV chỉ tăng 14%. Doanh số PHEV trong nước giảm cả theo tháng (-15%) và theo năm (-10%).

Vào cuối tháng 7, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ nguồn vốn quý III cho chương trình đổi xe tiêu dùng, chương trình đã hỗ trợ nhu cầu xe điện kể từ khi ra mắt vào 2024. Vòng tài trợ cuối cùng cho năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 10.

