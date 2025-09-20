Doanh số VF 5 gấp 4 lần tất cả đối thủ cộng lại

Tính đến tháng 8, doanh số lũy kế của VinFast VF 5 đạt hơn 27.000 xe, trong khi các đối thủ như Sonet, Venue, Raize không quá 3.500 xe.

Mẫu xe bán chạy thứ hai toàn ngành, VinFast VF 5, không có đối thủ cạnh tranh ngang ngửa về doanh số ở phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ hạng A+. VF 5 như thể tự tạo ra một sân chơi mới với cấu hình thuần điện, lượng bán vượt trội so với phần còn lại, nơi các mẫu xe đều chạy xăng và doanh số khiêm tốn.

Tháng 8, VF 5 bán 2.745 xe, con số thậm chí lớn hơn Toyota Raize hay Hyundai Venue bán trong 8 tháng. Những mẫu như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, Mazda CX-5 dù bán chạy nhất phân khúc nhưng cũng không có ưu thế lớn như VF 5.

Xét về mức độ áp đảo, VF 5 ở phân khúc CUV cỡ A+ là rõ nét nhất. Doanh số cộng dồn từ đầu năm, mẫu xe thuần điện của VinFast đạt hơn 27.000 xe, nhiều hơn 4 lần so với tổng lượng bán của Raize, Venue và Kia Sonet (6.700 xe).

Một mẫu VF 5 dùng kinh doanh dịch vụ trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Phạm Trung

So với cùng kỳ 2024, cả ba mẫu xe chạy xăng đều giảm doanh số. Sonet giảm 26%, Raize giảm 15% và Sonet giảm nhiều nhất, 41%. Nhu cầu của khách tính riêng xe xăng ở phân khúc trong 8 tháng qua giảm khoảng 26%.

Theo các chuyên gia trong ngành, khác biệt lớn về doanh số đến từ nhu cầu sử dụng khác nhau của hai nhóm xe. VF 5 được lượng lớn khách hàng cá nhân, công ty kinh doanh dịch vụ ưa chuộng nhờ thiết kế thực dụng, chi phí vận hành rẻ. Giá VF 5 thuộc nhóm giữa phân khúc nhưng chi phí lăn bánh lại rẻ nhất nhờ ưu đãi miễn lệ phí trước bạ xe điện.

Trong khi các mẫu như Raize, Sonet, Venue gần như chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày của khách cá nhân, sự xuất hiện của những mẫu xe điện nhỏ với giá bán hấp dẫn càng khiến sức hút của bộ ba này suy giảm.

Hiện chỉ Raize nhập khẩu Indonesia, còn các mẫu xe còn lại ở phân khúc đều sản xuất, lắp ráp trong nước. Tháng 10 tới, một tân binh gia nhập thị trường là Suzuki Fronx. Xe nhập khẩu cùng nơi như Raize và cấu hình động cơ gồm thuần xăng hoặc mild-hybrid.

Phạm Trung