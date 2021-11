Doanh số Tucson vượt CX-5 dẫn đầu phân khúc

Doanh số Tucson tháng 10 bán nhiều hơn cả phân khúc cộng lại, tháng thứ hai liên tiếp mẫu xe nhà Hyundai leo lên đỉnh bảng.

Thị trường xe hơi Việt Nam khởi sắc sau thời gian giãn cách kéo dài, doanh số các hãng xe dần khôi phục, tuy còn chậm so với cùng kỳ năm trước. Tháng đầu tiên của quý 4, phân khúc crossover cỡ C ghi dấu Hyundai Tucson tăng trưởng dương, trong khi các đối thủ thì ngược lại. Lũy kế cả phân khúc 10 tháng năm 2021 đều không đạt so với năm trước.

Tháng 10, mẫu crossover cỡ C nhà Hyundai bán được 1.420 xe, tăng 32,3% so với cùng kỳ tháng 10/2020. Lũy kế 10 tháng 2021, Tucson bán 6.167 xe, giảm 20,5 so với cùng kỳ năm trước.

Tám tháng đầu năm 2021, CX-5 liên tục là mẫu xe bán nhiều nhất phân khúc, từ tháng 9 đến nay, mẫu xe nhà Mazda nhường vị trí dẫn đầu cho Tucson. Doanh số tháng 10 của CX-5 bán 712 chiếc, giảm 57,4% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự,lũy kế 10 tháng giảm 16,8%.

Dù tăng doanh số so với tháng 9 (168 chiếc) cùng năm, nhưng so với cùng kỳ tháng 10 năm trước (1.121 xe), CR-V là mẫu có mức giảm nhiều nhất, lên đến 70,4%. Mẫu xe của Honda bán 332 xe trong tháng 10/2021, xếp thứ ba, nhỉnh hơn 13 xe so với mẫu Outlander nhà Mitsubishi với 319 chiếc. Lũy kế 10 tháng của hai mẫu tương ứng đạt 4.169 xe và 1.839 xe, so với cùng kỳ 2020 cả hai đều giảm 39,2% và 29,5%.

Trong phân khúc crossover C, còn vài cái tên khác nhưng không công bố số liệu bán hàng như MG HS, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan.

Lương Dũng