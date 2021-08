CX-5, CR-V, Forester đua giảm giá hàng trăm triệu đồng

Subaru Forester dẫn đầu mức giảm hơn 200 triệu, CR-V cao nhất 110 triệu, CX-5 khoảng 45 triệu đồng trong tháng 8.

Nhu cầu sắm xe của người dân ở giai đoạn thấp điểm bởi đang là tháng Ngâu (tháng cô hồn) và ảnh hưởng của dịch Covid-19 dai dẳng thời gian qua. Phân khúc CUV cỡ C trong tháng 8 ghi nhận nhiều mẫu xe giảm giá sâu để kích cầu.

Subaru hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và thêm tiền mặt cho khách mua Forester, dòng sản phẩm chủ lực của hãng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn i-L giảm 229 triệu đồng, về mức 899 triệu đồng. Bản i-S giảm 169 triệu, còn 1.049 triệu đồng. Hai bản này số VIN 2020. Bản i-L 2021 giảm 159 triệu, còn 969 triệu đồng. Bản i-S 2021 hiện khan hàng do thiếu chip.

i-S EyeSight tại một đại lý ở TP HCM. Ảnh: Phương Yên

Bản Forester i-S EyeSight giảm 144 triệu, còn 1.144 triệu đồng. Đây là mức giảm lớn nhất của dòng Forester tính riêng phiên bản i-S EyeSight. Mức ưu đãi gần 230 triệu cho bản tiêu chuẩn từng xuất hiện trước đó. Chương trình giảm giá lần này của Forester kéo dài từ 21/8 đến hết tháng 10.

Bên cạnh mẫu xe của Subaru, Honda trong tháng 8 kết hợp với đại lý hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho CR-V. Mẫu CUV lắp ráp trong nước giá 998-1.138 triệu đồng. Khách hàng tại TP HCM, địa phương có lệ phí trước bạ 10%, mức giảm của xe khoảng 100-113 triệu đồng, tương ứng với giá xe khoảng 898-1.025 triệu đồng.

CR-V trưng bày tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Đoàn Dũng

Trường Hải cũng ưu đãi 50% cho CX-5 để tăng tính cạnh tranh trước CR-V, Forester. Tuy nhiên, chỉ các phiên bản lắp động cơ 2.0 mới giảm giá.

CX-5 các bản 2.0 giá 839-919 triệu đồng. Ví dụ tại Hà Nội, nơi áp dụng lệ phí trước bạ 12%, mức giảm giá của xe khoảng 50-55 triệu đồng, tương ứng với giá xe 789-864 triệu đồng.

Cũng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ như CX-5 là trường hợp của Mitsubishi Outlander động cơ 2 lít. Mức giảm quy đổi khoảng 42-48 triệu đồng, đưa giá xe về mức 783-902 triệu đồng. Outlander 2.5 hiện khan hàng do thiếu linh kiện.

Hyundai Tucson chưa có chương trình giảm giá từ hãng nhưng một số đại lý phía bắc giảm 40-60 triệu, cá biệt Hải Phòng giảm 70 triệu đồng cho mẫu CUV thương hiệu Hàn Quốc.

Kết thúc tháng 7/2021, lũy kế doanh số của Mazda CX-5 đạt 5.317 xe, dẫn đầu phân khúc. Xếp sau lần lượt là các mẫu Tucson, CR-V, Outlander. MG HS và Subaru Forester không công bố số liệu.

Thành Nhạn