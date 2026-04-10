Doanh số Toyota vượt 8.000 xe trong tháng 3

Mở đầu tháng 4, Toyota Việt Nam công bố doanh số bán gần 8.300 xe các loại trong tháng ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Hãng này cho biết, mức doanh số trên trong năm ngoái chỉ đạt ở những tháng cao điểm dịp cuối năm.

Veloz Cross là một trong những dòng xe được giới chạy dịch vụ ưa chuộng. Ảnh: Phạm Anh

Trong tháng 3, Yaris Cross, Innova Cross và Vios là ba mẫu bán chạy nhất, doanh số lần lượt 2.378 xe, 1.576 xe và 1.004 xe. Các chuyên gia cho rằng, sức mua lớn trong giai đoạn thấp điểm, nhất là khi giá xăng, dầu liên tục được điều chỉnh, cho thấy sức hút và uy tín của thương hiệu Nhật Bản với người dùng.

Tháng 4, Toyota tiếp tục kích cầu bằng loạt chính sách ưu đãi. Bộ đôi xe đa dụng Veloz Cross và Avanza Premio nhận ưu đãi lớn nhất, hỗ trợ tương đương 100% thuế trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, miễn lãi suất trong 1 năm đầu khi mua trả góp. Hãng tính toán, người dùng sẽ tiết kiệm 73-75 triệu đồng khi mua Veloz Cross, 65-70 triệu đồng khi mua Avanza Premio. Đây cũng là chính sách giảm sâu nhất Toyota áp dụng cho hai mẫu xe này kể từ đầu năm.

Toyota Vios được áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ trong tháng 4. Ảnh: TMV

Bộ đôi chủ lực doanh số Yaris Cross và Vios nhận ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, lãi suất vay từ 6,49%, cố định trong 6 tháng đầu. Chương trình vay trả trước 0 đồng được hãng này áp dụng cho tất cả các mẫu xe, vẫn được triển khai tới các nhóm khách đặc thù: Công viên chức nhà nước, nhân sự tại các doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam, nhân sự các đối tác, nhà cung cấp, đại lý Toyota toàn quốc.

Tháng vừa qua cũng ghi nhận sức tăng trưởng vượt bậc của dòng xe hybrid tự sạc (HEV), khi Toyota bán ra 2.193 chiếc, gấp 3 lần tháng trước. Ở các mẫu xe Innova Cross, Corolla Cross và Camry, doanh số bản HEV đều cao hơn bản xăng, nhờ việc áp dụng giá bán mới, giảm 37-200 triệu đồng, tùy mẫu xe. Các dòng HEV được Toyota áp dụng gia hạn bảo hành đến 10 năm hoặc 185.000 km, giảm giá thay pin đến 34% tùy mẫu.

Yarris Cross phiên bản HEV tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Các dòng xe HEV giảm phát thải, không cần cắm sạc điện đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới của người Việt. Nhận xe Yaris Cross HEV hồi đầu tháng 3, anh Đinh Văn Mạnh (38 tuổi, Quảng Ninh) cho biết, anh phân vân giữa xe điện và hybrid, nhưng công việc phải di chuyển thường xuyên với nhiều lịch trình đột xuất, mong muốn gắn bó lâu dài nên anh đã chọn xe hybrid tự sạc.

"Xe HEV không phải cắm sạc, có chế độ chạy thuần điện, tiết kiệm xăng hơn 50% so với xe xăng truyền thống nên tôi cũng không áp lực khi giá xăng dầu được điều chỉnh", anh Mạnh cho biết.

Yaris Cross là mẫu xe dẫn đầu doanh số của Toyota từ năm 2025 đến nay, có thiết kế gầm cao năng động, giá bán dễ tiếp cận (650-728 triệu đồng). Mẫu xe này cũng sở hữu nhiều trang bị tiện ích, công nghệ an toàn Toyota Safety Sense cùng phiên bản hybrid tự sạc - tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, được dự đoán sẽ tiếp tục vào top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam hàng tháng.

Quang Anh