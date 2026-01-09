Doanh số Tineco tăng 4,5 lần tại Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh của Tineco tại thị trường Việt Nam, khi người dùng ưu tiên các giải pháp lau dọn thông minh, chủ động và linh hoạt.

Theo đại diện Tineco Việt Nam, tổng doanh số của thương hiệu tại thị trường trong nước năm 2025 tăng gấp 4,5 lần so với năm 2024, phản ánh tốc độ mở rộng nhanh của phân khúc máy lau sàn khô ướt cầm tay. Đà tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng kết hợp nhiều thiết bị vệ sinh thông minh để tối ưu hiệu quả làm sạch, chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Các dòng sản phẩm lau sàn hơi nước của Tineco. Ảnh: Tineco

Trên quy mô toàn cầu, Tineco tiếp tục ghi nhận dấu ấn ở mảng công nghệ hơi nước. Theo công bố của hãng, hơn 500.000 sản phẩm lau sàn bằng hơi nước đã được tiêu thụ trên toàn thế giới, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp làm sạch sâu, hướng tới khả năng diệt khuẩn và xử lý các vết bẩn cứng đầu. Thương hiệu này được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn dắt xu hướng ứng dụng công nghệ hơi nước trong ngành máy lau sàn, bên cạnh các cải tiến về tự động hóa và trải nghiệm người dùng.

Điều này cũng được minh chứng khi Tineco Floor One S9 Artist Steam vượt các đối thủ nặng ký để chiến thắng ở hạng mục Máy lau nhà khô ướt, số đầu tiên của chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 tại Tech Awards do VnExpress tổ chức.

Theo Euromonitor International, Tineco là thương hiệu máy hút bụi lau sàn bán chạy số một thế giới trong ba năm liên tiếp gần đây. Dữ liệu của tổ chức này cho thấy, trong giai đoạn từ nửa cuối 2023 đến nửa đầu 2024, tổng sản lượng máy lau sàn toàn cầu đạt khoảng 13 triệu sản phẩm, trong đó Tineco đóng góp khoảng 5 triệu chiếc, giữ vị trí số một toàn cầu. Trong cùng giai đoạn, các sản phẩm máy lau sàn khô – ướt của Tineco cũng thường xuyên đứng đầu doanh số trên Amazon tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Canada, Pháp, Italy, Australia và Nhật Bản.

Khu trưng bày các sản phẩm Tineco tại một sự kiện. Ảnh: Tineco

Trong năm 2025, Tineco tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam, phủ sóng khắp các phân khúc giá bằng loạt model chiến lược như S6 Stretch Max, S7 Stretch Steam, S9 Artist Prime, S9 Artist Steam Pro. Ông Chinal Wong, Trưởng đại diện Tineco Việt Nam cho biết, mục tiêu của hãng trong giai đoạn tới là tiếp tục mở rộng quy mô, đồng thời tạo thêm những dòng sản phẩm chủ lực phù hợp thói quen sử dụng của người tiêu dùng trong nước.

Tineco cũng hợp tác nhà phân phối Hợp Long để định hình thói quen tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thời gian tới. Bà Nguyễn Hà, Giám đốc marketing Hợp Long E-commerce cho biết, người tiêu dùng Việt đang ưu tiên các giải pháp làm sạch thông minh, có khả năng xử lý nhiều nhu cầu trong một thiết bị.

"Sự thay đổi về không gian sống, nhịp sinh hoạt khiến các sản phẩm tích hợp công nghệ, vận hành tự động ngày càng được đón nhận. Sang năm 2026, xu hướng này được dự báo tiếp tục mở rộng ở phân khúc máy hút bụi cầm tay, nơi các thiết bị của Tineco ngày càng đáp ứng nhu cầu làm sạch linh hoạt, an toàn và tiện lợi trong không gian sống hiện đại", bà nói.

Hiện, hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền của Tineco – GIGAcare đã hiện diện tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, đồng thời dự kiến mở rộng toàn quốc trong năm 2026, tạo nền tảng hậu mãi vững chắc, đảm bảo quyền lợi và giúp người dùng yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm Tineco tại Việt Nam.

Quang Anh