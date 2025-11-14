Doanh số thua xa đối thủ, Toyota Fortuner bị khai tử

AustraliaLà mẫu xe bán chạy hàng đầu ở Ấn Độ hay Việt Nam, nhưng chiếc SUV của hãng Nhật sắp bị khai tử ở xứ sở chuột túi.

Toyota Australia xác nhận việc Fortuner sẽ kết thúc sản xuất tại quốc gia này vào giữa năm 2026, đánh dấu 11 năm kể từ khi ra mắt. Mẫu SUV này vẫn được bán tại một số thị trường quốc tế, bao gồm một số khu vực ở châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Sean Hanley, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị của Toyota Australia, nói rằng Fortuner là một sản phẩm tuyệt vời trong những năm qua và đã tìm được một lượng khách hàng "tuy nhỏ nhưng nhiệt tình". Nhưng thị hiếu của khách hàng đang thay đổi nên hãng quyết định ngừng sản xuất.

Toyota Fortuner bản hiện hành bán tại Australia. Ảnh: CarExpert

Fortuner sẽ không còn được bán tại Australia từ giữa năm 2026, nhưng hãng cho biết khách hàng đã bắt đầu chuyển sang các dòng xe khác trong danh mục sản phẩm. Trong đó, nhiều người trở lại với bán tải Hilux hoặc SUV Land Cruiser và Land Cruiser Prado.

Doanh số trong 10 tháng đầu năm ghi nhận con số 2.928 của Fortuner, bị đánh bại hoàn toàn bởi đối thủ Ford Everest với 21.915 xe và Isuzu MU-X với 12.499 xe.

Chiếc Fortuner 7 chỗ ra mắt tại Australia vào năm 2015, hiện có giá khởi điểm dưới 53.800 AUD (35.000 USD) trước khi lăn bánh.

Toyota giới thiệu mẫu xe này như một lựa chọn thay thế cho dòng SUV Kluger chỉ chạy xăng (hiện chỉ có phiên bản hybrid) và sử dụng nền tảng Hilux với cùng động cơ turbo-diesel 4 xi-lanh 2,8 lít và tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh.

Fortuner rẻ hơn so với đối thủ Everest, cũng là một sản phẩm của Ford Australia vào năm 2015, với giá khởi điểm 54.990 AUD (36.000 USD).

Everest vẫn dựa trên khung gầm thang rời của Ranger, nhưng Ford đã đưa mẫu xe địa hình 4x4 của mình ra cạnh tranh với Toyota Land Cruiser Prado đắt tiền và mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh hàng năm tốt nhất của Fortuner chỉ là 4.614 xe, đạt được vào 2022 khi Everest đạt 10.314 xe và MU-X đạt 10.987 xe. Năm đó, Prado đạt 20.710 xe.

Doanh số trung bình cả năm của Fortuner (2016-2024) chỉ là 3.481 xe.

Doanh số của mẫu xe này liên tục bị Prado đắt tiền hơn vượt mặt, ngay cả vào năm 2024 khi Prado bị gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi sang thế hệ mới. Toyota giao 3.042 chiếc Fortuner trong 2024 so với 9.802 xe Prado.

Trong khi Land Cruiser Prado thế hệ mới đã có mặt tại Australia vào cuối 2024, Toyota đang chuẩn bị ra mắt Hilux mới tại đây.

Mỹ Anh (theo CarExpert)