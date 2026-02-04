Doanh số Tesla tụt đáy ở 'vương quốc xe điện'

Na UyTháng 1, Tesla chỉ bán được 83 xe, giảm gần 90% so với cùng kỳ 2025, trong khi top 1 là Volkswagen ID.3 bán gần 300 xe.

Ở thị trường xe điện trung thành nhất châu Âu, Tesla phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đối thủ Trung Quốc và thậm chí cả các thương hiệu lâu đời. Sự thống trị của hãng xe điện Mỹ vốn bị lung lay trong một thời gian, nhưng mức độ sụt giảm trong những tháng gần đây tăng chóng mặt.

Dữ liệu đăng ký mới nhất trong tháng 1 cho thấy chỉ có 62 chiếc Tesla Model Y được giao tại Na Uy, chiếm chỉ 2,8% doanh số xe mới. Trên toàn bộ dòng sản phẩm, Tesla chỉ bán được tổng cộng 83 chiếc, đánh dấu mức giảm 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều mẫu xe điện khác hiện vượt xa Model Y về doanh số tại Na Uy. Dẫn đầu trong tháng 1 là Volkswagen ID.3, với 299 chiếc được đăng ký, gần gấp 5 lần so với Tesla.

Dưới đây là top 10 xe mới bán chạy tại Na Uy trong tháng 1:

Mẫu xe Doanh số Thị phần (%) Volkswagen ID.3 299 13,5 Toyota bZ4X 184 8,3 Toyota Urban Cruiser 98 4,4 Skoda Elroq 78 3,5 Changan Deepal S05 75 3,4 Volkswagen ID.4 69 3,1 Tesla Model Y 62 2,8 Mercedes Vito/Viano 62 2,8 Nissan Micra 58 2,6 Hyundai Inster 57 2,6

Thương hiệu Đức Volkswagen chiếm đến hai vị trí trong top 10, trong đó có ngôi đầu với mẫu xe điện ID.3 và vị trí số 6 với ID.4. Toyota cũng hai lần xuất hiện, lần lượt ở vị trí số 2 và 3.

Tesla Model Y thậm chí còn bán kém hơn so với mẫu xe Trung Quốc Changan Deepal S05 - sản phẩm mới gia nhập thị trường Na Uy từ tháng 11/2025.

Tesla Model Y tại Na Uy. Ảnh: William Jabeaux

Trong danh sách, chỉ có một mẫu xe động cơ đốt trong xuất hiện là Mercedes Vito/Viano và là bản máy dầu. Mẫu van thuộc thương hiệu Đức chiếm 63,27% tổng số xe máy dầu bán ra tại Na Uy trong tháng 1. Tổng cộng, chỉ 98 ôtô máy dầu có người mua trong tháng qua dù quốc gia này đã cắt giảm các chính sách ưu đãi cho xe điện khi tuyên bố "nhiệm vụ đã hoàn thành" trong quá trình chuyển đổi vào tháng 10/2025.

Tháng 12/2025, Na Uy đạt kỷ lục mới về doanh số xe điện, với xe điện chạy pin (BEV) chiếm khoảng 97,6-98% tổng số xe con mới được đăng ký. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã đẩy thị phần xe điện cả năm 2025 lên mức kỷ lục 95,9%.

Nhưng có lo ngại rằng kỷ lục tháng 12 chỉ là sự may mắn nhất thời, và việc loại bỏ các ưu đãi cho xe điện có thể dẫn đến sự trở lại mức trung bình. Giờ đây, khi dữ liệu đã được công bố, Na Uy dường như đã tránh được điều đó.

Ngoài 98 xe chạy dầu bán ra, cùng 29 xe hybrid, chỉ có 7 xe chạy xăng được tiêu thụ trong một quốc gia có gần 6 triệu phương tiện giao thông trên đường.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Electrek)