Doanh số Tesla giảm kỷ lục

Lượng xe giao được trong quý II của Tesla giảm 13,5% so với cùng kỳ 2024, mức giảm kỷ lục theo quý của hãng.

Quý trước, Tesla bán 384.122 xe, giảm gần 60.000 xe, tương đương thấp hơn 13,5% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức giảm quý so với cùng kỳ lớn nhất lịch sử nhưng tăng 14,1% so với quý I.

Theo Reuters, kết quả này không đạt kỳ vọng của giới phân tích, bất chấp tuyên bố hồi tháng 4 của Musk rằng doanh số đã "chuyển hướng tích cực".

Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla vẫn tăng 4,5% sau báo cáo, do con số cũng không quá tệ như một số dự báo bi quan trước đó, theo chiến lược gia cổ phiếu Seth Goldstein tại công ty phân tích tài chính Morningstar.

Ngoài ra, tâm lý được củng cố một phần nhờ nhu cầu hồi phục nhẹ tại Trung Quốc. Tesla đã chấm dứt chuỗi 8 tháng giảm doanh số vào tháng 6 ở thị trường này nhờ phiên bản nâng cấp của Model Y thu hút khách hàng, bất chấp áp lực cạnh tranh từ các đối thủ giá rẻ như BYD.

Một cửa hàng của Tesla tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/1/2024. Ảnh: Reuters

Một số nhà phân tích cho rằng hãng xe điện Mỹ còn hưởng lợi nhờ hình ảnh thương hiệu cao cấp và đáng tin cậy tại Trung Quốc, nơi người tiêu dùng ngày càng nghi ngại tình trạng các thương hiệu nội địa cạnh tranh bằng cách bán xe đã qua sử dụng nhưng chưa chạy km nào.

Tại châu Âu, doanh số tăng trở lại ở Na Uy và Tây Ban Nha tháng trước, khi khách hàng chuyển sang mua mẫu Model Y mới. Nhà đầu tư đón nhận kết quả quý II với tâm lý thận trọng. "Tôi nghĩ chưa thể quá kỳ vọng cho đến khi có tín hiệu rõ ràng rằng nhu cầu đang phục hồi", cố vấn Shawn Campbell của Camelthorn Investments, đơn vị đang sở hữu cổ phiếu Tesla đánh giá.

Ước tính Tesla cần giao hơn một triệu xe trong nửa cuối năm để tránh doanh số bán hàng 2025 suy giảm sâu, nhiệm vụ mà một số nhà phân tích cho rằng có thể gặp thách thức do bất ổn thuế quan và nguy cơ xe điện mất dần ưu đãi tại Mỹ, bao gồm khoản trợ cấp 7.500 USD cho các giao dịch bán và cho thuê mới theo dự luật "to đẹp" vừa được Thượng viện thông qua.

Cuộc đấu khẩu leo thang giữa CEO Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dự luật này cũng khiến giới đầu tư bất an, bởi khả năng khiến người tiêu dùng quay lưng, nhất là khi các phát ngôn chính trị của ông đã làm nhu cầu tại Mỹ và châu Âu suy yếu. Nó cũng có thể kéo theo giám sát gắt gao hơn đối với dịch vụ taxi tự hành (robotaxi), mảng kinh doanh trụ cột sắp tới của hãng.

Dù Tesla đã tung ra một số ưu đãi để kích cầu, hãng vẫn chưa cho ra mắt các mẫu xe giá rẻ như từng hứa hẹn, trong khi thị trường xe điện đang có đa dạng lựa chọn, với các mẫu xe nhiều tính năng từ đối thủ Trung Quốc.

"Dòng sản phẩm hiện tại đã bão hòa và Tesla sẽ cần loại xe giá cả phải chăng mới để doanh số", Seth Goldstein tại Morningstar nói. Theo nguồn tin của Reuters, kế hoạch sản xuất phiên bản rút gọn của Model Y vào cuối tháng 6 đã bị hoãn ít nhất thêm vài tháng.

