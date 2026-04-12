Doanh số ôtô Trung Quốc: xuất khẩu tăng, nội địa giảm

Xuất khẩu ôtô Trung Quốc tăng 73,7% trong tháng 3, trong khi nội địa giảm 15,2%.

Bất chấp gián đoạn vận chuyển do khủng hoảng Trung Đông, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc vẫn tăng tốc trong tháng 3, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành.

Theo dữ liệu do hiệp hội xe con Trung Quốc (CPCA), xuất khẩu ôtô tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 700.000 xe trong tháng trước. Mức tăng này cao hơn so với 54,1% ghi nhận trong hai tháng đầu năm. "Xuất khẩu ôtô đã bước vào giai đoạn tăng trưởng siêu cao, vượt ngoài kỳ vọng của chúng tôi", ông Cui Dongshu, tổng thư ký CPCA, nhận định.

Trong khi đó, doanh số trong nước giảm 15,2% so với cùng kỳ, xuống còn 1,67 triệu xe trong tháng 3, đánh dấu tháng suy giảm thứ sáu liên tiếp. Giá nhiên liệu tăng làm giảm nhu cầu đối với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, trong khi doanh số xe điện tiếp tục chịu tác động từ việc cắt giảm ưu đãi giữa bối cảnh phục hồi kinh tế chậm chạp.

Ôtô chờ được bốc xếp để xuất khẩu tại cảng Longtan, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, tháng 9/2025. Ảnh: Xinhua

Doanh số xe động cơ đốt trong giảm 15,7%, mạnh hơn mức giảm 13,4% trong giai đoạn tháng 1-2. Tuy nhiên, Trung Quốc đã áp trần tăng giá nhiên liệu trong nước nhằm giảm tác động từ giá dầu leo thang do xung đột tại Trung Đông. Các đại lý tiếp tục chịu áp lực từ lượng tồn kho lớn. Chỉ số theo dõi xe chưa bán được tăng trong tháng qua, khi người tiêu dùng ít quan tâm đến xe điện mới sau khi các ưu đãi bị cắt giảm, bao gồm việc chấm dứt miễn thuế mua xe.

Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa, nơi doanh số xe điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV) giảm 14,4% so với cùng kỳ, hãng xe điện BYD ghi nhận tháng sụt giảm doanh số thứ 7 liên tiếp trong tháng 3. Tuy nhiên, doanh số tại các thị trường nước ngoài như châu Âu vẫn tăng mạnh, nhờ giá nhiên liệu cao thúc đẩy nhu cầu xe điện. Ban lãnh đạo BYD cho biết họ lạc quan rằng doanh số ở nước ngoài sẽ vượt 1,5 triệu xe trong năm nay.

Phạm Hải (theo Reuters)