Doanh số ôtô tháng 11 bùng nổ

Có 67.987 xe bán ra trong tháng 11 tại Việt Nam, mức cao nhất từ đầu 2025, trong đó VinFast dẫn đầu với hơn 23.100 xe.

Số liệu trên bao gồm lượng bán của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) - 39.338 xe, VinFast - 23.186 xe và Hyundai - 5.463 xe. Doanh số tháng 11 là mức cao nhất từ đầu năm và tăng khoảng 7% so với tháng trước.

Doanh số lũy kế toàn thị trường đến tháng 11 đạt mức 522.143 xe, vượt con số kỷ lục của năm 2022 với khoảng 508.000 xe bán ra. Khi 2025 còn tháng 12, tiêu thụ ôtô tại Việt Nam sẽ thiết lập thêm mốc kỷ lục mới.

Do VinFast không công bố số liệu bán hàng tháng 11/2024, nên chưa thể đo đếm mức tăng trưởng cụ thể của toàn ngành. Doanh số VinFast sau 11 tháng qua là 147.450 xe, vượt con số của cả năm 2024 - hơn 87.000 xe. Trong khi VAMA đạt 328.671 xe, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2024.

Doanh số Hyundai giảm khoảng gần 21%, đạt 46.525 xe sau 11 tháng 2025. Nếu tính tổng lượng bán của VAMA và Hyundai (375.196 xe), doanh số tăng khoảng 2%. Như vậy nhìn chung, thị trường Việt vẫn tăng trưởng về sức mua ở 2025 dù Hyundai, một trong ba hãng bán chạy nhất thị trường giảm doanh số.

Theo một số chuyên gia bán hàng, động lực tăng trưởng doanh số chính của thị trường là VinFast. Với doanh số trung bình hàng tháng khoảng 13.400 xe, VinFast có thể kết thúc năm 2025 với khoảng hơn 160.000 xe (mục tiêu 200.000 xe), tức tăng gần gấp đôi so với 2024.

VinFast đang thống trị các phân khúc cỡ nhỏ, hướng đến khách mua xe lần đầu, sử dụng cá nhân và kinh doanh dịch vụ. Trong đó, doanh số VF 3 dẫn đầu nhóm xe siêu nhỏ, VF 5 bán chạy nhất nhóm CUV cỡ A+, VF 6 vượt trội các đối thủ phân khúc CUV cỡ B và Limo Green áp đảo nhóm MPV cỡ trung.

Doanh số VAMA tăng trưởng nhưng hiệu quả kinh doanh các thành viên không giống nhau. Sức bán hàng của Toyota, Ford đều khởi sắc so với cùng kỳ 2024 nhưng những hãng đóng góp thị phần lớn như Mitsubishi, Honda, Kia, Mazda thì ngược lại.

Limo Green, mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 11, lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Tính đến tháng 11, Kia, Hyundai là hai thương hiệu trong nhóm top 10 hãng bán chạy giảm doanh số mạnh nhất, lần lượt 29% và 21%. Những phân khúc xe cỡ nhỏ, giá dễ tiếp cận như cỡ A, B sedan, CUV cho khách mua lần đầu từng là thế mạnh và chủ lực doanh số của Hyundai, Kia. Nhưng hai năm gần đây, các thương hiệu Nhật và VinFast gia tăng sức mạnh, khiến xe Hàn nói chung gặp khó.

Thành Nhạn