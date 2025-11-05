Doanh số ôtô ở Mỹ giảm khi không còn trợ cấp xe điện

Doanh số xe hạng nhẹ tại Mỹ giảm 6,5% trong tháng 10 sau khi khoản trợ cấp đối với xe điện từ chính phủ hết hạn.

Doanh số xe hạng nhẹ giảm xuống mức điều chỉnh theo mùa là 15,3 triệu xe vào tháng 10, theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Omdia. Doanh số xe điện chưa điều chỉnh giảm xuống còn 74.897 chiếc từ mức 98.289 xe trong tháng 9.

Đạo luật To đẹp của Tổng thống Donald Trump đã loại bỏ khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho việc mua hoặc thuê xe điện mới và 4.000 USD cho xe điện đã qua sử dụng vào cuối tháng 9. Các khoản trợ cấp, được thực hiện bởi chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, đã thúc đẩy doanh số xe điện những năm gần đây.

Ben Ayers, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Nationwide Financial, cho biết: "Doanh số xe điện giảm mạnh sau khi khoản tín dụng thuế liên bang hết hạn vào ngày 1/10 đã làm giảm doanh số của các đại lý trong tháng. Với những lo ngại về việc thị trường lao động đang được xây dựng, triển vọng ngắn hạn về doanh số ôtô có thể sẽ ảm đạm do ngày càng nhiều người tiêu dùng tránh xa các phòng trưng bày trong mùa lễ này".

Hyundai Ioniq 5 N và phía sau là Lucid Air cùng Porsche Taycan là những xe điện đang bán tại Mỹ. Ảnh: DW Burnett

"Doanh số sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tháng tới", Grace Zwemmer, chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics, nhận định. "Xe mới là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thuế quan. Cho đến nay, các nhà sản xuất ôtô trong và ngoài nước phần lớn hấp thụ chi phí thông qua biên lợi nhuận, nhưng điều này không bền vững".

Các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi việc mất khoản tín dụng thuế. Hyundai Ioniq 5, mẫu xe điện bán chạy thứ 5 trong quý III năm nay, giảm 63%, chỉ bán được 1.642 xe trong tháng 10, so với mức 4.498 xe cùng kỳ 2024. Các mẫu xe cùng nền tảng cũng chứng kiến mức giảm tương tự. Kia EV6 chỉ bán được 508 xe, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mẫu xe hạng sang Genesis GV60 chỉ bán được 93 xe, giảm 54%.

Hyundai Ioniq 6 sedan là một mẫu xe khác cũng gặp khó khăn, giảm 52% xuống còn 398 xe trong tháng 10. Mặc dù không có doanh số nào trong tháng 10 trước đó để so sánh, doanh số 317 xe của Ioniq 9 cho thấy mức giảm đáng kể sau khi mẫu SUV ba hàng ghế này đạt doanh số hơn 1.000 xe trong ba tháng trước đó. Người anh em Kia của Ioniq 9, EV9, cũng giảm 66% xuống còn 666 xe, trong khi Genesis Electrified GV70 chỉ thu hút được 15 khách hàng, giảm so với con số 154 xe của tháng 10 năm ngoái.

Tình hình tại Honda thậm chí còn tệ hơn. Trong khi Acura ZDX gần đây bị ngừng sản xuất chỉ sau một năm, mẫu xe liên quan Honda Prologue vẫn được bán ra nhưng chỉ đạt 806 xe, giảm 81% so với doanh số 4.130 xe trong tháng 10/2024. Honda vẫn chưa công bố chi tiết về Prologue cho năm sản xuất 2026.

Doanh số xe điện của Ford không đến nỗi tệ như các hãng khác nhưng vẫn sụt giảm trên diện rộng. Mustang Mach-E giảm 12% xuống còn 2.906 xe, và F-150 Lightning giảm 17% xuống còn 1.543 xe. Xe tải thương mại E-Transit chỉ bán được 260 xe, giảm 76%.

Đây không phải là bức tranh toàn cảnh, vì một số hãng xe lớn - bao gồm General Motors, Toyota, Nissan và Volkswagen - chỉ công bố báo cáo doanh số theo quý, và một số hãng khác, như Tesla và Rivian, không công bố doanh số. Tuy nhiên, với 4 trong số 10 mẫu xe điện bán chạy nhất tính đến quý III đều cho thấy mức giảm đáng kể trong tháng 10, báo hiệu một vấn đề lớn cho thị trường xe điện nói chung. Số liệu bán hàng cuối năm sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về việc liệu tháng 10 chỉ là một sự cố nhỏ hay là khởi đầu của một vấn đề lan rộng hơn nhiều đối với doanh số xe điện.

Mỹ Anh (theo Reuters, Car and Driver)