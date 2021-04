Doanh số ôtô một tháng ở Trung Quốc bằng cả năm ở Ấn Độ

Trong tháng 3 vừa qua, có 2,53 triệu ôtô bán ra tại Trung Quốc, trong khi ở Ấn Độ, doanh số cả năm 2020 là 2,43 triệu xe.

Số xe tiêu thụ đạt 2,53 triệu xe chỉ tính đến ngày 21/3, tức chưa hết tháng, tăng 74,9% so với cùng kỳ 2020, theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM). Sức tăng cũng cho thấy thị trường này đang hồi phục sau dịch Covid-19.

Thậm chí, doanh số xe tháng 3 tại Trung Quốc được đánh giá quá ấn tượng. Để so sánh, doanh số ôtô cả năm 2020 tại Ấn Độ cũng chỉ ở mức 2,43 triệu xe. Tức ôtô bán ra ở Trung Quốc chỉ trong một tháng cao hơn ở Ấn Độ trong suốt một năm. Trong khi hai nước này có dân số ngang nhau, gần 1,4 tỷ người.

Haval H6 - mẫu SUV của hãng xe Trung Quốc Great Wall. Ảnh: GWM

Nếu tính trong quý I, doanh số xe con ở Trung Quốc tăng 69% so với cùng kỳ 2020, đạt 5,09 triệu xe, tức gần bằng với những gì mà thị trường này đạt được cách đây hai năm. Trong quý I/2018, có 5,67 xe bán ra.

Sự tăng trưởng ở thị trường ôtô tại quốc gia Đông Á còn được ghi nhận ở cả phân khúc xe thương mại, với mức tăng 77%, với 1,41 triệu xe.

Các báo cáo của CAAM cũng chỉ ra rằng sự tăng trưởng đặc biệt xuất hiện ở dòng xe năng lượng mới (NEV), gồm xe điện và plug-in hybrid (xe sạc điện). Doanh số tăng 239%, đạt 226.000 xe trong tháng 3, với cả quý là 515.000 xe tức mức tăng là 352%. Trong quý I/2020, doanh số xe là 114.000 chiếc.

Các hãng xe NEV nội địa như Nio và Xpeng, cùng với hãng xe Mỹ là Tesla, đang tăng sản lượng tại Trung Quốc. Tesla bán được 35.478 xe trong tháng 3. Tuy nhiên, CAAM nêu rằng việc thiếu linh kiện có thể gây bất lợi tới ngành sản xuất ôtô trong quý thứ hai.

General Motors (GM) bán được 780.000 xe trong quý I, tăng 69% so với cùng kỳ 2020. Trong đó gồm 57.400 chiếc Cadillac, và 224.700 chiếc Buick. Chevrolet cũng bán được 64.800 xe, tăng 27% và góp phần không nhỏ vào tăng trưởng của hãng mẹ.

Thành công của GM còn gồm cả doanh số của những thương hiệu thuộc liên doanh với các hãng nội địa như Wuling (347.100 xe) và Baojun (86.200 xe).

Phần lớn các thương hiệu còn lại cũng tăng trưởng trong quý I. BMW là 97%, Ford với 73,3%, Mercedes là 60% hay Geely với 37%.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, doanh số toàn thị trường trong quý đầu tiên, với 14 thương hiệu ôtô hoạt động tại đây, chỉ là 320.537 xe, tức chỉ bằng khoảng 12% so với sức bán tại Trung Quốc chỉ trong một tháng. Rất khiêm tốn so với thị trường láng giềng, nhưng số ôtô bán được trong quý I năm nay ở Ấn Độ đã tăng 127% so với cùng kỳ 2020, khi chỉ bán được 141.139 xe. Có nghĩa thị trường ôtô ở quốc gia Nam Á cũng đang đà hồi phục.

Mỹ Anh (theo RushLane, Autocar India)