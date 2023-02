Doanh số ôtô Honda tăng hơn 40% trong 2022

Honda Việt Nam bán hơn 30.000 ôtô các loại trong 2022, tăng 41,2% so với năm trước đó với chủ lực doanh số là City và CR-V.

Báo cáo doanh số từ hãng này cho thấy, Honda bán 30.645 ôtô các loại trong 2022, tăng trưởng 41,2% so với 2021.

Dàn xe Honda trong hành trình RS.

Trong đó, City – mẫu sedan hạng B bán chạy nhất với doanh số 14.696 xe, nằm top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam 2022 và top 3 trong phân khúc. Đứng sau là CR-V với doanh số bán ra 9.678 chiếc, nằm top 3 phân khúc crossover hạng C tại Việt Nam.

Trong năm ngoái, Honda Việt Nam cũng ra mắt thêm các mẫu xe mới, thực hiện loạt chiến dịch nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng. Hồi đầu năm, Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới ra mắt khách Việt, nhận thêm hàng loạt trang bị công nghệ như hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, hệ thống kết nối Honda Connect.

Mẫu xe này được vinh danh tại chuỗi giải thưởng Car Awards 2022 do VnExpress tổ chức ở hạng mục "Ôtô của năm 2022" phân khúc sedan hạng C, "Xe của năm 2022" do Otofun, Otosaigon tổ chức và "Vô-lăng xe phổ thông" do VC Corp tổ chức.

Civic Type R lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam.

Đến cuối năm, Honda giới thiệu Civic Type R thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới, mẫu sedan thể thao mang tính biểu tượng của hãng. Đây là lần đầu tiên phiên bản Type R ra mắt thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách ưa trải nghiệm tốc độ và cách vận hành hộp số sàn 6 cấp thể thao.

Ngoài ra, HR-V thế hệ thứ hai cũng được ra mắt hồi tháng 6 năm ngoái với hai phiên bản L và RS, trang bị động cơ tăng áp 1.5, công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing, kết nối Honda Connect trên bản RS. Phiên bản G được hãng này giới thiệu giữa tháng 12, giá bán gần 700 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe được vinh danh tại Car Awards 2022 ở hạng mục "Xe của năm 2022" phân khúc crossover cỡ B.

Ngoài các sản phẩm mới, Honda tiếp tục thực hiện chiến dịch lái thử xe Feel The Performance với 797 sự kiện lái thử được tổ chức, thông qua hệ thống nhà phân phối toàn quốc, tính từ tháng 11/2020 đến cuối 2022. Đại diện hãng này cho biết, chuỗi sự kiện đã thu hút hơn 47.000 khách hàng tham dự.

Hồi tháng 8/2022, hãng này tổ chức hành trình Honda RS Touring, gồm phiên bản cao cấp nhất của các dòng xe HR-V, Civic và City , mang đến cho người sử dụng trải nghiệm cầm lái khác biệt trên từng cung đường.

Trở lại triển lãm VMS 2022, Honda trưng bày hàng loạt mẫu xe máy phân khối lớn và ôtô với thông điệp "Hứng khởi vươn tầm", thu hút hàng trăm lượt khách tham quan trong 5 ngày tổ chức.

Honda Việt Nam áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển các ứng dụng, tiện ích kết nối quản lý hoạt động của phương tiện và người dùng như My Honda+, Honda Connect nhằm mang trải nghiệm mới mẻ, hữu ích. Trong mảng phát triển hệ thống bán hàng, Honda Việt Nam mở thêm 4 đại lý ôtô, nâng tổng số nhà phân phối toàn quốc lên con số 46. Hãng này cũng thay đổi thiết kế đại lý và quy trình vận hành, hứa hẹn cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tuấn Vũ

Ảnh: HVN.