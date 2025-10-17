Doanh số MPV cỡ trung tháng 9 - VinFast Limo Green chiếm ngôi đầu

Với hơn 2.000 xe bán ra, tân binh Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 9, vượt các đối thủ Innnova Cross, Custin.

Phân khúc xe đa dụng (MPV) cỡ trung phổ thông giá dưới một tỷ đồng chủ yếu là sân chơi của Toyota Innova (gồm cả Innova Cross) và Hyundai Custin. Những mẫu xe Trung Quốc xuất hiện gần đây như BYD M6, GAC M6 Pro, MG G50, Haima 7X đều không công bố số liệu bán hàng.

Đến tháng 9 vừa qua, tân binh VinFast Limo Green xuất trận. Với lượng đặt hàng từ trước và dồn giao trong tháng, doanh số mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của hãng Việt đạt mức 2.120 xe, cao nhất phân khúc. Lượng bán này gấp ba lần Toyota Innova Cross, gấp 20 lần Hyundai Custin.

Cùng định vị ở nhóm đa dụng cỡ trung nhưng cách xây dựng cấu hình và giá bán của Limo Green, Innova Cross, Cutsin khác nhau. Mẫu xe VinFast có giá bán 749 triệu đồng, rẻ hơn bản thấp nhất của hai đối thủ khoảng 60-70 triệu đồng. Các trang bị của Limo Green ở mức cơ bản nhằm tối ưu giá bán cho nhóm khách dùng xe để kinh doanh dịch vụ. Còn hai đối thủ đa dạng tiện nghi hơn, kết hợp dùng kinh doanh hoặc sử dụng cho gia đình.

Limo Green tại một khu đô thị ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

VinFast có kế hoạch cho một phiên bản cao cấp hơn Limo Green hướng đến nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Limo Green là mảnh ghép tiếp theo giúp VinFast tiếp tục bành trướng ở nhóm xe kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Khởi đầu với mức bán hơn 2.000 xe là tín hiệu tích cực cho VinFast Limo Green. Ngưỡng doanh số này trước đây chỉ có Mitsubishi Xpander, mẫu MPV cỡ nhỏ đạt được. Lợi thế về chi phí vận hành nhờ sạc điện rẻ, thậm chí bằng 0 nếu dùng trạm sạc của VinFast, và chính sách miễn lệ phí trước bạ của chính phủ là những lợi thế cạnh tranh của Limo Green trước các đối thủ.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Toyota Innova Cross vẫn cho thấy sức mạnh áp đảo so với Custin. Innova Cross mang thiết kế lai SUV, trong khi Custin thuần MPV với kiểu cửa lùa truyền thống.

Kích thước lớn hơn, giá đắt hơn 150 triệu đồng so với đàn em Veloz, nhưng Innova Cross đang là dòng MPV chủ lực của Toyota dù chênh lệch doanh số không nhiều. Doanh số sau ba quý đầu 2025 của Innova Cross tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, Custin giảm 45%.

Lượng bán Innova Cross gia tăng nhờ nhóm khách trung thành từng có với Innova, cộng thêm ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu của động cơ hybrid thu hút người dùng cá nhân lẫn các công ty kinh doanh dịch vụ. Ở chiều hướng khác, xu hướng xe Hàn suy yếu nói chung kéo theo nhiều sản phẩm giảm sức hút, trong đó có Custin. Thực tế từ khi ra mắt đến nay, mẫu xe Hyundai bán cầm chừng và chưa lần nào tạo được ưu thế doanh số lớn trước đối thủ Toyota.

Phạm Trung