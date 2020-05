Doanh số máy game toàn cầu tăng vọt vì Covid-19

Máy game Nintendo Switch trong tháng 3 bán nhiều gấp đôi năm ngoái, Sony PlayStation 4 và Microsoft Xbox One cũng bán chạy dù gần hết vòng đời.

Nintendo Switch từng cháy hàng vì Covid-19. Ảnh:pdvg

Nếu quý đầu tiên 2019, Nintendo Switch mới bán được hơn 4 triệu máy trên toàn cầu, trong ba tháng đầu tiên năm nay, hãng điện tử của Nhật đã tiêu thụ hơn 6 triệu máy, theo thống kê của Vgchartz.

Riêng trong tháng 3, thời điểm nhiều quốc gia áp dụng lệnh phong toả ngăn ngừa Covid-19, lượng máy game Switch tiêu thụ còn tăng vọt, lên hơn 2,3 triệu chiếc, cao gấp đôi so với con số 1,16 triệu máy bán ra cùng kỳ năm ngoái. Riêng tuần từ 14 đến 21/3, doanh số tiêu thụ còn được hơn 1 triệu máy.

Đà tăng trưởng mạnh cũng khiến mẫu máy game tới từ Nhật rơi vào tình trạng cháy hàng tại Mỹ và đội giá lên gấp đôi trên các cửa hàng trực tuyến. Tại Việt Nam, Nintendo Switch đã tăng giá 2 đến 3 triệu đồng so với cuối 2019, do nhu cầu tăng trong khi nguồn cung hạn chế vì dịch bệnh.

Khác với thị trường smartphone đi xuống, Covid-19 lại có tác động tích cực lên thị trường game console nói chung vì tại nhiều quốc gia trên thế giới, người dân buộc phải ở nhà, trẻ em cũng không được tới trường để giãn cách xã hội, ngăn chặn Covid-19 lây lan. Ở nhà chơi game thậm chí còn được tổ chức y tế WHO khuyến khích như một biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Doanh số Nintendo Switch, Microsoft Xbox One và Sony PlayStation tăng cao đầu 2020 do Covid-19. Ảnh: Vgchartz

Ngoài máy game Nintendo Switch, hai mẫu console Sony PlayStation 4 và Microsoft Xbox One cũng hưởng lợi, dù cả hai đều gần hết vòng đời và bắt đầu có thế hệ mới kế nhiệm cuối 2020.

Doanh số toàn cầu của PlayStation 4 trong tháng 3/2020 tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 1,1 triệu máy. Trong quý I/2020, lượng máy bán ra cũng được hơn 3,2 triệu chiếc. Còn với đối thủ tới từ Microsoft, Xbox One dù chỉ đạt doanh số hơn 1 triệu máy trong ba tháng đầu 2020, nhưng tính riêng trong tháng 3, lượng máy bán ra vẫn cao hơn 25 % so 2019.

Tại thị trường Việt Nam, trong những tháng đầu 2020, PlayStation 4 vẫn là dòng máy bán chạy nhất do độ phổ biến và dòng console duy nhất được phân phối chính hãng. Thống kê tại một số cửa hàng lớn ở Hà Nội, số máy mới bán ra trong tháng 3 tăng gấp đôi so với tháng 2. Trong khi đó, lượng đĩa game bán ra cũng nhiều hơn 3 đến 4 lần trước khi dịch bùng phát và Việt Nam áp dụng cách ly xã hội.

Tuấn Anh