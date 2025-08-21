Doanh số iPhone thế hệ cũ khởi sắc trong tháng 8

Doanh số các mẫu thế hệ cũ như iPhone 14, 15 bất ngờ tăng trong tháng 7, 8 và chiếm tỷ trọng hơn 40% tại nhiều hệ thống.

Theo đại diện FPT Shop, tháng 7,8 hàng năm thường là quãng thời gian đi xuống của ngành hàng iPhone do người dùng chờ sản phẩm mới, nhưng năm nay diễn biến hoàn toàn khác. "Các mẫu thế hệ cũ như 14, 15 lại bán chạy đáng kể nhờ các đợt giảm giá gần đây, khiến doanh số chung đảo chiều và tăng so với cùng kỳ năm ngoái", hệ thống cho biết.

Tương tự, đại diện Thế Giới Di Động cho biết, trước đây doanh số iPhone tháng 8 thường kém nhất trong năm nhưng hiện kết quả lại khả quan hơn. iPhone đang tăng trưởng thị phần ở phân khúc 10-15 triệu đồng dù nhiều điện thoại Android tầm giá này ra mắt thời gian qua. Tỷ trọng doanh số iPhone 15 series trở về trước tại hệ thống tăng mạnh từ 6% lên 21%.

iPhone 14 màu vàng và iPhone 15 Plus. Ảnh: Tuấn Hưng

Thống kê của CellphoneS cho thấy trong ba tháng 6-8, iPhone thế hệ cũ chiếm 44% tổng doanh số iPhone, trong khi cùng kỳ năm 2024 là 38%. Viettel Store cũng đạt kết quả khả quan khi doanh số iPhone khởi sắc vào tháng 7, 8, có giai đoạn tăng mạnh 30%.

Tuy thế hệ cũ tăng mạnh, iPhone 16 Pro Max vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" cho các hệ thống. Đại diện FPT Shop cho biết smartphone cao cấp nhất của Apple vẫn đang chiếm khoảng 50% doanh thu iPhone tại hệ thống.

Theo nguồn tin của VnExpress, Việt Nam có thể nằm trong danh sách bán iPhone 17 đợt đầu cùng các thị trường lớn như Mỹ, Singapore ngày 19/9. Điện thoại mới dự kiến ra mắt vào 9/9, có thể cho đặt hàng sớm nhất ngày 12/9.

Năm 2023 và 2024, iPhone 15 và 16 được bán tại Việt Nam chỉ sau một tuần so với các thị trường sớm nhất toàn cầu. Do đó, nhiều người quyết định chờ để mua hàng chính hãng, dần bỏ thói quen chọn hàng xách tay. Việt Nam cũng là một trong những thị trường có doanh số iPhone giai đoạn đầu tăng trưởng mạnh. Nhờ phân phối chính hãng sớm, doanh thu đều vượt mức một nghìn tỷ đồng vào ngày lên kệ.

Một số nguồn tin cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế, trở lại sử dụng vỏ nhôm. Cụm camera vuông mở rộng thành hình chữ nhật choán hết bề ngang, tương tự Google Pixel 9 Pro. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Máy sẽ có chip xử lý A19 Pro, RAM tăng lên 12 GB, ống tele 48 megapixel. Camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Tuấn Hưng