Doanh số giao hàng từ cửa hàng Walmart tăng 50%

Walmart ghi nhận doanh số giao hàng từ hệ thống cửa hàng tại Mỹ tăng gần 50% trong quý vừa qua, nhờ đẩy mạnh tốc độ vận chuyển.

Giám đốc Tài chính John David Rainey chia sẻ thông tin trong cuộc họp kết quả kinh doanh tuần trước.

Khoảng một phần ba đơn hàng giao từ cửa hàng đến tay khách trong vòng ba giờ, trong đó 20% được giao chỉ trong 30 phút. "Chúng tôi thấy hàng tỷ sản phẩm được giao trong ngày, thậm chí trong vài giờ, nhờ tận dụng mạng lưới cửa hàng", John Furner, Chủ tịch kiêm CEO Walmart Mỹ nói.

Xe tải giao hàng đỗ trước một cửa hàng Walmart ở Richmond, California. Ảnh: Walmart

Walmart đang tập trung cải thiện tốc độ giao hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Amazon. Rainey cho rằng chiến lược này hoàn toàn xứng đáng, bởi việc giao hàng nhanh khiến khách hàng quay lại đặt hàng nhiều hơn. "Khi nhận ra có thể mua và nhận hàng ngay lập tức, khách hàng sẽ tăng tần suất mua sắm, giúp chúng tôi duy trì lợi thế thị phần", ông nói.

Doug McMillon, Chủ tịch kiêm CEO Walmart toàn cầu nhấn mạnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm giao hàng. Một trong số đó là mở rộng hệ thống "cửa sổ giao hàng động" (khoảng thời gian dự kiến giao hàng được hệ thống tính toán linh hoạt theo từng đơn hàng và điều kiện thực tế), dự kiến phủ tới 95% hộ gia đình Mỹ vào cuối năm nay. Thuật toán này phân tích dữ liệu thời gian thực về tuyến đường, tình trạng địa phương để tối ưu lộ trình và thời gian giao hàng.

"Chúng tôi sở hữu lượng dữ liệu khổng lồ, không chỉ về sản phẩm mà còn cả dữ liệu vận chuyển. Việc tận dụng dữ liệu theo ngữ cảnh mua sắm của khách hàng là cơ hội rất thú vị", McMillon chia sẻ.

Theo Furner, Walmart hiện đạt mức phủ 93% khu vực Mỹ với thời gian giao hàng dưới ba giờ, và đặt mục tiêu 95% vào cuối năm. Hãng cũng mở rộng dịch vụ giao nhanh cho các nhà bán hàng thứ ba thông qua Walmart Fulfillment Services, với khả năng giao hàng ngày hôm sau tại các thành phố lớn như Los Angeles, New York, Chicago, Houston và Atlanta.

Thế Đan