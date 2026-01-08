Doanh số Ecovacs tăng 67% tại Việt Nam năm 2025

Nhà phân phối Hợp Long ghi nhận gần 70.000 sản phẩm Ecovacs được tiêu thụ, đánh dấu tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu trong ngành gia dụng thông minh tại Việt Nam.

Ông Đào Hải Đăng, đại diện Ecovacs Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu hành trình tăng tốc với hàng loạt cột mốc tăng trưởng mới của thương hiệu. Trong đó, hãng ra mắt 8 sản phẩm chiến lược, thiết lập tiêu chuẩn mới về lực hút, trạm vệ sinh tự động, AI điều hướng, đặc biệt là công nghệ lau Ozmo Roller (cuộn lăn).

Theo hãng này, doanh số bán ra trên 70.000 sản phẩm, tăng 67% so với năm 2024, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giải pháp làm sạch thông minh. Riêng tháng 12/2025 ghi nhận mức doanh số cao nhất trong năm, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Hai thị trường trọng điểm tiếp tục là Hà Nội và TP HCM.

Người tham dự tại một sự kiện do Ecovacs tổ chức. Ảnh: Ecovacs

Ở khía cạnh công nghệ, thương hiệu Ecovacs từng vượt qua đối thủ tiệm cận nhất để giành giải "Thương hiệu máy hút bụi xuất sắc 2024" tại Tech Awards do VnExpress tổ chức, diễn ra đầu năm 2025. Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone cũng được vinh danh "Thiết bị gia dụng thế hệ mới xuất sắc" tại Better Choice Awards. Điều này cho thấy xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên các thiết bị tích hợp tự động hóa sâu, giảm tối đa thao tác thủ công trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, sự kiện "One Roll To Shine" của Ecovacs quy tụ hơn 300 khách mời, hơn 30 đơn vị báo chí tham dự, tạo diễn đàn kết nối giữa thương hiệu, đối tác và giới truyền thông. Theo hãng, chiến dịch "Xtra in Every Way, Ahead in Every Play" thu hút hơn 700 đại diện báo chí, nhà sáng tạo nội dung đến từ 7 quốc gia, đạt 26 triệu lượt tiếp cận trên đa nền tảng.

Sự kiện ra mắt Deebot X11 Family đánh dấu bước tiến chiến lược mới của Ecovacs trong việc chinh phục thị trường Việt Nam. Ảnh: Ecovacs

Đằng sau sự hiện diện ngày càng rõ nét của Ecovacs tại Việt Nam là vai trò của Hợp Long, đơn vị phân phối có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công nghệ và gia dụng thông minh. Ngoài việc đưa sản phẩm ra thị trường, Hợp Long xây dựng mô hình phân phối gắn với dịch vụ hậu mãi, trải nghiệm và tư vấn giải pháp. Thông qua hệ sinh thái Giga Digital và các trung tâm kỹ thuật, Hợp Long tập trung vào triết lý "mua một lần, dùng dài lâu", giúp người tiêu dùng giảm rủi ro trong quá trình sử dụng các thiết bị công nghệ cao.

Theo lãnh đạo Hợp Long, thị trường gia dụng thông minh Việt Nam tăng trưởng ở các đô thị lớn và đang chứng kiến sự xuất hiện "vùng xanh" tại nhiều tỉnh, nông thôn, nơi người dùng sẵn sàng chi tiêu khi nhìn thấy hiệu quả thực tế và được hỗ trợ dịch vụ tại chỗ. Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa các thương hiệu công nghệ toàn cầu như Ecovacs và các nhà phân phối am hiểu thị trường địa phương như Hợp Long, được xem là yếu tố then chốt để mở rộng quy mô và nâng trải nghiệm người dùng.

Sự kiện "Xtra in Every Way, Ahead in Every Play" do Ecovacs và Hợp Long phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu robot hút bụi Deebot X11 Family vào tháng 9/2025. Ảnh: Ecovacs

"Ngôi nhà tương lai không chỉ thông minh mà còn hiểu người dùng, tự vận hành và tối ưu chi phí sinh hoạt", đại diện Hợp Long nhận định, cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ phân phối đến kiến tạo hệ sinh thái công nghệ phù hợp với người Việt.

Quang Anh