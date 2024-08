Doanh số các cửa hàng thực phẩm chay tăng gấp đôi mùa Vu Lan

Thực phẩm chay mùa Vu Lan đang được ưa chuộng, giúp nhiều cửa hàng tăng doanh số gấp đôi so với các tháng trước.

Tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan - lễ lớn nhất trong năm của Phật giáo, người dân đi chùa, phóng sinh và ăn chay để bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, tổ tiên, khiến thực phẩm chay rất đắt khách.

Chị Hồng, chủ cửa hàng thực phẩm chay trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp), cho biết hôm nay (rằm tháng 7 âm lịch), cửa hàng mở cửa từ 5 giờ sáng và luôn đông khách. Chỉ trong buổi sáng, lượng bán ra đã tăng gấp đôi so với hai ngày trước.

"Hai tuần qua, tôi đã bán ra 2.000 đòn giò nấm (mỗi đòn 300 gram) và hơn 1.000 cây giò chay chả tôm, tăng ba lần so với tháng trước và gấp đôi cùng kỳ năm ngoái," chị Hồng nói.

Tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp), chị Hạnh cũng phải nhờ thêm hai người thân để kịp phục vụ khách. "Gia đình tôi đã bổ sung hàng hóa năm lần trong buổi sáng để đáp ứng đủ nhu cầu," chị cho hay.

Quầy đồ chay trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) liên tục có khách hỏi mua sáng 18/8. Ảnh: Thi Hà

Không chỉ ở Gò Vấp, các chợ lớn như Tân Định (quận 1) và Bà Chiểu (Bình Thạnh), người mua xếp hàng tại quầy đồ chay, trong khi quầy thực phẩm mặn lại vắng khách.

Theo các tiểu thương, doanh số bán đồ chay từ đầu tháng 7 âm lịch đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhiều cửa hàng bán được hàng nghìn chiếc bánh bao và nem nướng chỉ trong một ngày. So với năm ngoái, năm nay mặt hàng chay đa dạng hơn, với sản phẩm nhỏ gọn và giá cả phù hợp, tiếp cận được nhiều khách hàng.

Siêu thị cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh số thực phẩm chay. Tại hệ thống siêu thị Go! (Gò Vấp), lượng sản phẩm chay đã tăng 20-40% so với tháng trước. Các mặt hàng chay như chả, há cảo chay, và bánh giò rất được ưa chuộng. Sài Gòn Co.op cũng tăng lượng hàng chay lên 40% so với tháng bình thường trên toàn hệ thống, với nhiều sản phẩm mới như muối ớt chay, pate chay, và dimsum chay.

Ông Trương Chí Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn Chay, cho biết đang cung cấp khoảng 10 sản phẩm ra thị trường. Các mặt hàng này đều được tiệt trùng, có thể dùng ngay sau khi mở, có hạn sử dụng 30 ngày, không để lạnh và không có chất phụ gia bảo quản. Để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh kinh tế khó khăn, công ty bán giá từ 15.000-22.000 đồng mỗi món, với các sản phẩm như chả giò thủ chay, gà lát, heo lát được bán theo hộp 150 gram với giá 45.000 đồng.

Dù không tiết lộ doanh số cụ thể, ông Thiện cho biết đã bán gần 15.000 sản phẩm cơm chay hạt sen, bánh nếp dimsum và bánh giò trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, tăng gấp đôi so với ngày thường. Ông dự đoán doanh số sẽ còn tăng mạnh từ rằm tháng 7 đến cuối tháng.

Cơm chay hạt sen là sản phẩm được nhiều khách ưa chuộng tại Sài Gòn Chay. Ảnh: Linh Đan

Theo Euromonitor International, thị trường thực phẩm chay tại Việt Nam ước tính đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến tăng trưởng 10-15% mỗi năm. Báo cáo từ Nielsen cũng cho thấy khoảng 7% người tiêu dùng Việt Nam hiện ăn chay hoặc ăn chay một phần, và con số này sẽ tiếp tục tăng.

Ngoài thực phẩm chay, các món chè và bánh chay cũng rất được ưa chuộng. Chị Linh ở Thủ Đức cho biết số lượng đơn đặt hàng chè hoa sen đã tăng gấp bốn lần so với ngày thường, trong khi chị Huyền ở quận 12 đã bán hàng trăm mâm bánh hoa sen chỉ trong hai ngày.

Các chuyên gia cho rằng, những thay đổi này cho thấy người tiêu dùng tại TP HCM ngày càng chú trọng đến việc ăn chay và báo hiếu trong mùa Vu Lan, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thực phẩm chay.

Thi Hà