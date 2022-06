Doanh số bảo hiểm lũy kế 5 tháng đầu năm của MB đạt 800 tỷ đồng

Tính riêng tháng 5, MB đạt 197 tỷ đồng doanh số bảo hiểm khai thác mới (APE).

Với kết quả đạt được, MB kỳ vọng sẽ dẫn đầu về doanh số bảo hiểm qua ngân hàng sau nửa năm và tiếp tục bứt phá nửa cuối năm. Trước đó, Cục quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) dự báo ngành bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng 2 con số.

"Năm 2022 là bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo những giá trị khác biệt", đại diện MB chia sẻ.

Với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm, tận dụng lợi thế về nền tảng công nghệ cũng như mạng lưới chi nhánh rộng khắp, MB tạo ra lợi thế trong việc cải tiến và nâng cấp sản phẩm, kênh bán để tiếp cận khách hàng. Trong tháng 6, MB phát triển hệ thống công nghệ cho phép khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm 100% online trên App MBBank, với thủ tục đơn giản, thao tác mọi lúc mọi nơi, cùng sản phẩm bảo hiểm đục lỗ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Theo đó, chỉ với 3-5 phút thao tác, khách hàng đã được hệ thống đã phát hành ngay hợp đồng bảo hiểm thay vì phải chờ đợi 5-7 ngày như trước.

Nhân viên MB tư vấn bảo hiểm cho khách hàng. Ảnh: MB

Đổi mới công nghệ, tăng trải nghiệm khách hàng

Chuyển đổi số là xu hướng; với ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, điều này lại càng cấp thiết. Không nằm ngoài xu thế, MB Group chú trọng số hóa và coi đó là bệ phóng để tiến tới dẫn đầu thị trường. Trong năm 2022, MB Group đặt mục tiêu 100% tự động hóa tất cả các quy trình, từ khi khách hàng có nhu cầu đăng ký cho đến khi ra hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bao gồm cả các khâu thẩm định, phát hành hợp đồng, đẩy mạnh phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua App MBBank.

Chỉ cần trả lời 3-5 câu hỏi trên ứng dụng, khách hàng đã có đủ cơ sở để được phát hành được hợp đồng. Với mô hình bán hàng mới "Online - To - Online", khách hàng được trải nghiệm mua sản phẩm bảo hiểm 100% trên kênh số.

Gia tăng quyền lợi thông qua những gói ưu đãi đa dạng, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng chính là kim chỉ nam của MB Group khi xây dựng các sản phẩm, chương trình, chính sách ưu đãi dành cho khách hàng. Ngay từ đầu năm 2022, các chương trình hỗ trợ cho khách hàng khi mua hợp đồng bảo hiểm tại MB Group đã được triển khai mạnh.

Cụ thể, khách hàng được hưởng loạt ưu đãi như: trả góp lãi suất 0% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng MB; được hoàn tiền lên đến 10% khi mua bảo hiểm. Bên cạnh đó là các chương trình ưu đãi cho thành viên gia đình như hoàn tiền lên đến 12% khi mua Combo Family...

Với mô hình bán mới "On - to - On", khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm hoàn toàn trên App còn được tặng gói bảo hiểm sức khỏe MIC với quyền lợi bảo hiểm nội trú lên tới 150 triệu đồng; tặng voucher tài khoản số đẹp lên tới 200 triệu đồng. Khách hàng còn được tham gia quay số trúng thưởng hàng ngày với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MB Group mở rộng ký kết với nhiều đối tác nhằm đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khách hàng, gần đây nhất là Công ty Cổ phần Doctor Anywhere Việt Nam (DA Việt Nam). Theo đó, khách hàng được hưởng các tiện ích như: dịch vụ thư ký y khoa hỗ trợ khách hàng VIP làm thủ tục tại cơ sở y tế trong suốt quá trình khám bệnh đầu vào; tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí với bác sĩ trên ứng dụng Doctor Anywhere; các ưu đãi khi mua thuốc tại nhà thuốc của DA.

Năm 2022, mục tiêu của MB là khẳng định vị thế duy trì vị trí dẫn đầu thị trường. Theo đó, nhà băng này sẽ không ngừng nâng cấp, cải thiện sản phẩm, dịch vụ gắn liền với phương châm "Đặt khách hàng là trọng tâm".

