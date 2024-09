Doanh số bán nhà ở Mỹ tăng trở lại

Doanh số bán nhà tại Mỹ trong tháng 7 đã tăng nhẹ lên gần 4 triệu căn sau 5 tháng liên tiếp sụt giảm.

Báo cáo mới đây của Hiệp hội Môi giới bất động sản quốc gia Mỹ (NAR) cho biết doanh số bán nhà thứ cấp ở Mỹ đạt gần 4 triệu căn, tăng nhẹ 1,3% so với tháng trước. Con số này đã tăng trở lại sau 5 tháng sụt giảm liên tục, dù vẫn thấp hơn 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực Đông Bắc ghi nhận mức tăng doanh số lớn nhất.

Theo NAR, khoảng 13% khách mua là nhà đầu tư cá nhân hoặc những người cần tìm mua căn nhà thứ hai. Con số này đã sụt giảm so với mức 16% cùng kỳ năm trước.

Ông Lawrence Yun, nhà kinh tế trưởng của NAR, cho biết dù mức tăng còn khiêm tốn, người mua nhà đã có nhiều lựa chọn hơn. Khả năng chi trả của họ có phần cải thiện do lãi suất thấp hơn.

Khả năng chi trả được tính toán dựa trên giá bán, thu nhập hộ gia đình và lãi suất vay mua bất động sản. Hiện lãi suất cố định 30 năm cho vay mua nhà đã giảm còn 6,5%. Trong khi đó, các giao dịch thành công vào tháng 7 có thể dựa trên các hợp đồng được ký từ tháng 5 và 6, thời điểm lãi suất thế chấp vẫn cao, đạt khoảng 7%. Nếu lãi suất tiếp tục giảm, doanh số bán nhà được dự báo gia tăng trong những tháng tới.

Biển rao bán tại một ngôi nhà ở khu Capitol Hill, Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tháng 7, lượng nhà tồn kho cũng tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước, đạt khoảng 1,3 triệu căn. Con số này cao hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, giá nhà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến việc sở hữu nhà vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người Mỹ. Giá trung bình một căn nhà được bán trong tháng 7 vào khoảng 442.600 USD (khoảng 11 tỷ đồng), tăng 4,2% theo năm. Đà tăng này đã kéo dài 13 tháng liên tiếp. Trong vòng 5 năm, giá bán nhà trung bình ở Mỹ đã tăng 51%.

Nhóm người mua nhà lần đầu chiếm 29% doanh số bán nhà trong tháng 7, không thay đổi so với tháng trước song giảm 30% so với cùng kỳ. NAR cho biết nhóm này thường chiếm đến 40% trong giai đoạn trước. Hai năm trở lại đây, tỷ lệ này sụt giảm bởi khả năng chi trả của người dân bị ảnh hưởng nặng nề do giá nhà tăng nhanh và lãi suất thế chấp cao hơn. Năm 2023, doanh số bán nhà giảm xuống mức thấp nhất 28 năm, với 4,09 triệu căn sang tay do lãi vay cao kỳ lục gần 7,8% và tồn kho thấp.

Ngọc Diễm (Theo CNBC, WSP)