Doanh số bán nhà mới ở Trung Quốc giảm gần 30%

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa cho biết doanh số bán bất động sản mới đạt tổng cộng 1.060 tỷ nhân dân tệ (147 tỷ USD) trong hai tháng đầu năm, tương đương với mức giảm 29,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Mức sụt giảm này có tốc độ nhanh hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, khi doanh số chỉ giảm 0,1%. Đầu tư bất động sản cũng giảm 9% trong hai tháng đầu năm, so với hơn mức giảm 5,7% được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia kinh tế Nie Wen của Hwabao Trust cho biết bất động sản vẫn đang trong xu hướng giảm. Các nhà phát triển vẫn đang gặp khó về dòng tiền. "Tuy nhiên, giai đoạn mà bất động sản tác động tiêu cực nhất đến nền kinh tế có thể đã qua và cần quan sát xem khi nào nó chạm đáy", ông nói.

Các chung cư tại quận Phổ Đà, Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Báo cáo nghiên cứu mới công bố của Capital Economics đánh giá điều chỉnh trong xây dựng bất động sản vẫn ở giai đoạn đầu. "Chúng tôi dự đoán đầu tư vào bất động sản sẽ còn một nửa những năm tới, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn", báo cáo nhận định.

Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp phục hồi thị trường bất động sản sau khi chính sách "3 lằn ranh đỏ" khiến một số nhà phát triển khủng hoảng thanh khoản. Hồi tháng 1, giới chức đưa ra cơ chế gọi là "danh sách trắng", cho phép ngân hàng quốc doanh bơm vốn vào các dự án được các chính quyền địa phương xác định là hợp lý để hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên, đa số các bên tham gia thị trường vẫn chưa có tín hiệu thay đổi. Nhu cầu mua nhà, cấp vốn và khởi công xây dựng đều tiếp tục giảm. Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu ngân hàng trung ương Trung Quốc, các khoản cho vay hộ gia đình - chủ yếu là thế chấp - đã giảm 590,7 tỷ nhân dân tệ (82,08 tỷ USD) trong tháng 2, sau khi tăng 980,1 tỷ nhân dân tệ trong tháng 1.

Diện tích sàn được khởi công xây dựng đã giảm 29,7% so với cùng kỳ 2023, sau khi giảm 11,56% vào tháng 12/2023. Vốn do các nhà phát triển bất động sản huy động giảm 24,1% so với cùng kỳ, sau khi giảm 17,8% vào tháng 12 vừa qua.

"Vẫn cần thêm hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản", các nhà kinh tế HSBC nhận định. Nhà băng này cho rằng việc tiếp tục dỡ bỏ các hạn chế mua nhà ở nhiều thành phố hơn và hỗ trợ trực tiếp của chính phủ trong phân khúc nhà ở xã hội sẽ giúp ổn định thị trường.

Theo chuyên gia Nie Wen, tương lai của bất động sản Trung Quốc phụ thuộc vào việc liệu đầu tư cho 3 nhu cầu lớn, gồm xây dựng nhà ở giá cả phải chăng, tái thiết các khu phố nông thôn và xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng. Những điều này có thể bù đắp cho sự suy giảm trong đầu tư bất động sản và giải phóng nhu cầu mua nhà đã tích lũy thời gian qua.

Anh Kỳ (theo Reuters, CNN)