Doanh số bán lẻ PNJ tăng hơn 12% trong bốn tháng đầu năm

Doanh số bán lẻ PNJ bốn tháng đầu năm tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 43 % kế hoạch doanh thu 2024.

Theo báo cáo lũy kế bốn tháng đầu năm, doanh thu PNJ đạt 16.049 tỷ đồng (tăng 33,1% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế 915 tỷ đồng (tăng 6,5% so với 2023).

Đại diện doanh nghiệp nhận định nhìn chung các kênh tăng trưởng đều. Trong đó, mảng trang sức chiếm tỷ trọng cao: 56,8% (49,2% bán lẻ và 7,6% bán sỉ) tổng cơ cấu doanh thu.

Mảng trang sức chiếm 56,8% trong tổng cơ cấu doanh thu. Ảnh: Đỗ Trường

"Doanh số bán lẻ bốn tháng đầu năm tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ mở rộng mạng lưới khách hàng, nhiều người dùng mới và tỷ lệ khách cũ quay lại cao", đại diện PNJ lý giải.

PNJ liên tục tung sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều phân khúc. Các chiến dịch tiếp thị, truyền thông sáng tạo, có tính tác động và gắn kết khách hàng góp phần tăng doanh thu chung. Điển hình, PNJ phối hợp Saigon Philharmonic Orchestra tổ chức chương trình Beauty and the beast in concert, hút hơn 4.100 khán giả, nhận nhiều đánh giá tích cực.

Biên lợi nhuận gộp trung bình bốn tháng đầu năm đạt 17%, giảm 2,1% so với cùng kỳ 2023, do thay đổi cơ cấu hàng trong kênh lẻ, cơ cấu doanh thu, sự biến động giá nguyên liệu và yếu tố đầu vào khác.

Tổng chi phí hoạt động bốn tháng đầu năm tăng 29,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí hoạt động, lợi nhuận gộp tăng từ 52% lên 57%, do sự thay đổi hành vi mua sắm.

Ngoài ra, PNJ hiện sở hữu 403 cửa hàng tại 57 tỉnh, thành. Công ty có độ nhận diện thương hiệu cao suốt 36 năm hoạt động. Ban lãnh đạo nhận định đó là thế mạnh kiêm chiến lược phát triển của đơn vị thời gian tới.

Cửa hàng PNJ có mặt 57 tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: Đỗ Trường

Tại Event Marketing Awards 2024 hồi tháng 4, PNJ thắng giải Best Retail Marketing Event với chiến dịch "Hành trình trang sức xuyên Việt - Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường". Ý tưởng "chuyến xe trang sức" quy mô cả nước được nhiều người tiêu dùng đánh giá đột phá, tôn vinh vẻ đẹp đa sắc giữa đời thường.

"Giải Best Retail Marketing Event ghi nhận nỗ lực nghiên cứu, 'may đo' những chương trình mang tính cá nhân hóa, sáng tạo trong cách tiếp cận của PNJ, mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị. Đó cũng là phần thưởng cho chặng đường tìm kiếm chiến lược marketing bán lẻ hiện đại, đánh dấu sự phát triển của doanh nghiệp trong nước và tiếp cận thị trường quốc tế", đại diện đơn vị nói thêm.

Vạn Phát