Doanh nhân Trịnh Văn Quyết muốn thuê tàu bay Boeing 737 Max cho Bamboo Airways

Tại cuộc gặp đại diện Boeing mới đây, nhà sáng lập Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết đề xuất thuê các tàu Boeing 737 Max thế hệ mới.

Ông Trịnh Văn Quyết và ban điều hành hãng hàng không Bamboo Airways vừa có cuộc làm việc với CEO Boeing tại Việt Nam Michael Vu, cùng Giám đốc kinh doanh khu vực châu Á, châu Đại Dương của Boeing ZiZhang Ng.

Tại buổi làm việc, ông Quyết đã trao đổi với Boeing về định hướng trong thời gian tới. Nhà sáng lập Bamboo Airways đề xuất phương án thuê các tàu bay Boeing 737 Max thế hệ mới nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu, kiểm soát chi phí, cũng như tăng tính linh hoạt trong điều phối mạng bay.

Ông Trịnh Văn Quyết và CEO Boeing tại Việt Nam Michael Vu. Ảnh: FLC

737 Max là dòng máy bay thân hẹp được sử dụng phổ biến trên thế giới của Boeing. Tùy theo từng biến thể và cấu hình, máy bay này có sức chứa từ 138 đến 200 hành khách.

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ các chương trình đào tạo và chuyển giao năng lực khai thác liên quan đến dòng Boeing thế hệ mới 737 Max. Việc này bao gồm đào tạo tổ bay, đội ngũ kỹ thuật và nhân sự hỗ trợ vận hành.

Trước đây, hãng bay của FLC và Boeing từng ký kết biên bản ghi nhớ về việc mua Dreamliner 787-9. Vào thời kỳ hoàng kim, Bamboo Airways cũng sử dụng dòng tàu bay thân rộng này trên các đường bay xuyên lục địa đến Đức, Anh, Australia...

Bamboo Airways hiện khai thác 8 tàu bay thân hẹp, trong đó các tàu bay thuê khô chủ yếu của Airbus. Tuy nhiên, công ty vẫn đặt mục tiêu đưa đội bay trở lại quy mô 30 tàu bay. Ở giai đoạn trung hạn, Bamboo Airways dự kiến bổ sung 8-10 chiếc mỗi năm cho nhu cầu tăng tốc phát triển mạng bay đến 2030.

CEO Boeing tại Việt Nam ông Michael Vu cho biết sẵn sàng đồng hành cùng Bamboo Airways khi thấy rõ định hướng, quyết tâm của nhà sáng lập hãng trong giai đoạn phát triển mới. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi trong thời gian tới để cụ thể hóa các nội dung, hướng tới khuôn khổ hợp tác thực chất.

Anh Tú