Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang được vinh danh vì hoạt động xã hội

Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group đã được vinh danh bởi những đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của Thủ đô.

Trong khuôn khổ lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022 do UBND - UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức ngày 11/10 vừa qua, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được vinh danh bởi những đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của Thủ đô. Cũng tại sự kiện, T&T Group đã trao ủng hộ một tỷ đồng cho quỹ "Vì người nghèo" của TP Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group (thứ tư từ trái sang) nhận bằng vinh danh của UBND - UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: T&T Group

Khi tham gia lãnh đạo và điều hành T&T Group, ông Đỗ Vinh Quang luôn thấm nhuần triết lý "phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội" mà tập đoàn này đề ra. Tinh thần nhân văn hướng tới cộng đồng ấy đã được Đỗ Vinh Quang cùng ban lãnh đạo Tập đoàn theo đuổi và tiếp tục được nhân rộng để trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp cao học ngành tài chính tại Anh trở về nước, ông Đỗ Vinh Quang bắt đầu làm việc tại Tập đoàn T&T Group với vị trí chuyên viên ban quản lý đầu tư. Bắt đầu bằng công việc của cấp chuyên viên như phân tích, thẩm định, đánh giá về các cơ hội đầu tư, M&A tài chính, đầu tư bất động sản... sau quá trình phấn đấu và tích lũy kinh nghiệm, kinh qua một số vị trí quản lý, tới giữa năm 2022, ông Đỗ Vinh Quang đảm nhận trọng trách Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group.

Ngoài ra, doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang còn được biết đến với cương vị Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội (Hanoi FC), đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử V.League với 5 lần vô địch, bên cạnh 2 danh hiệu Cúp Quốc gia và 4 Siêu Cúp Quốc gia. Dù khá áp lực khi tuổi đời còn trẻ, nhưng Chủ tịch Hanoi FC Đỗ Vinh Quang không giấu giếm tham vọng trong tương lai gần sẽ đưa đội bóng của mình vươn tầm châu lục. Ông mong muốn tạo được luồng gió mới, một nguồn sức trẻ, để tiếp tục kế thừa và phát triển những thành tích xuyên suốt lịch sử hình thành của đội bóng. Ở thời điểm hiện tại, CLB Bóng đá Hà Nội đang thi đấu rất ấn tượng tại V.League 2022, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch lần thứ 6 vào cuối mùa giải.

Ông Đỗ Vinh Quang, đại diện CLB Bóng đá Hà Nội trao 1 tỷ đồng ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo" Trung ương năm 2020. Ảnh: T&T Group

Ở cương vị quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Tập đoàn T&T, dù còn trẻ tuổi, Đỗ Vinh Quang luôn chú trọng phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân và doanh nghiệp với xã hội, cộng đồng.

Năm 2020, doanh nhân Đỗ Vinh Quang và CLB Hà Nội đã ủng hộ quỹ Vì người nghèo Trung ương 1 tỷ đồng. Tại thành phố Hà Nội, Đỗ Vinh Quang và T&T Group đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ thành phố xây dựng nhà đại đoàn kết cho người có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các suất học bổng cũng như ủng hộ kinh phí cho quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội. Ông cũng góp phần tài trợ chương trình "Mùa xuân cho em" do quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức...

Ông Đỗ Vinh Quang và T&T Group trao tặng hàng ngàn suất quà cho người dân Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: T&T Group

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, Đỗ Vinh Quang đã trực tiếp cùng cán bộ nhân viên Tập đoàn đi tới những "điểm nóng" trên địa bàn Thủ đô thăm hỏi và trao hàng ngàn suất quà để hỗ trợ bà con nghèo vượt qua khó khăn. Cũng thời điểm này, cá nhân ông Đỗ Vinh Quang và CLB Bóng đá Hà Nội đã ủng hộ một tỷ đồng cho bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 500 triệu đồng cho viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng - xã hội là chuẩn mực văn hóa, chuẩn mức đạo đức của doanh nhân mà T&T Group luôn hướng tới. "Là một người trẻ mới tham gia vào thương trường, nhưng tôi luôn nhận thức rằng doanh nghiệp – doanh nhân với cộng đồng luôn có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời", ông Quang cho biết.

Chương trình Strong Vietnam chiến thắng giải thưởng Trách nhiệm Xã hội (CSR) tại lễ trao Giải thưởng Quốc Gia truyền thông & quan hệ công chúng năm 2020. Ảnh: T&T Group

Một dấu ấn về trách nhiệm xã hội là chương trình Strong Vietnam do ông Đỗ Vinh Quang khởi xướng, và được T&T Group cùng Hanoi FC tổ chức tại Hà Nội vào năm 2019. Chương trình đã đưa dàn cầu thủ của Hanoi FC đến các trường học, truyền cảm hứng tới hàng vạn học sinh về sống khỏe, sống có đam mê, hoài bão, theo đuổi ước mơ.

Theo đại diện Tập đoàn, Strong Vietnam đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Strong Vietnam sau đó đã chiến thắng giải thưởng chương trình Trách nhiệm Xã hội (CSR) tại lễ trao Giải thưởng Quốc gia Truyền thông và Quan hệ công chúng năm 2020. Gần đây, Strong Vietnam đã được tái khởi động tại tỉnh Bắc Giang, đúng dịp khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang và nhận được sự hưởng ứng của các em học sinh cũng như người dân địa phương.

Yên Chi