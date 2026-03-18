Doanh nhân tố vợ ăn trộm mật khẩu, đánh cắp 240 triệu USD bitcoin

AnhPing Fai Yuen, doanh nhân 44 tuổi, kiện vợ cũ yêu cầu trả lại số bitcoin ăn trộm, sau khi bí mật lắp camera tại nhà.

Theo tài liệu tòa án, Ping Fai Yuen cáo buộc người vợ hiện đã ly thân, Fun Yung Li, ăn cắp tiền trong thời gian cả hai đang thảo luận ly hôn.

Yuen cáo buộc Li cùng với em gái lén lắp đặt camera giám sát và bí mật ghi hình khi anh nhập mật khẩu trong nhà riêng của gia đình ở Brighton vào tháng 8/2023.

Sau khi được con gái báo tin vợ đang cố gắng ăn cắp bitcoin, Yuen đã lắp đặt thiết bị ghi âm bí mật để thu thập bằng chứng và thu được đoạn Li đang "thảo luận về camera giám sát được lắp đặt trong nhà".

Yuen đang đệ đơn kiện Li và em vợ về số bitcoin bị lấy mất, có giá trị từ 160 triệu đến 180 triệu bảng Anh (khoảng 240 triệu USD).

Doanh nhân Ping Fai Yuen. Ảnh: The Sun

Yuen khẳng định các đoạn ghi âm cho thấy chính Li đã "lấy được seed phrase và đánh cắp bitcoin". Seed phrase - cụm từ hạt giống, là chuỗi từ khóa bảo mật (độ dài 12-24 từ) được tạo ngẫu nhiên dùng để truy cập và khôi phục ví tiền điện tử.

Theo các tài liệu tòa án, tháng 8/2023, tiền điện tử của Yuen được lưu trữ trong một địa chỉ trên "blockchain" được bảo vệ bằng khóa riêng tư - private key (mã chữ số do ví tiền điện tử tạo ra). Khóa này được giữ trong "ví lạnh", nghĩa là nó không được kết nối internet, trên một thiết bị vật lý được gọi là "Trezor".

Ví Trezor cũng được bảo vệ bằng mã PIN sáu chữ số. Tuy nhiên, bất kỳ ai có "seed phrase" của Yuen đều có thể sử dụng nó để tạo lại ví trên một thiết bị khác.

Khi phát hiện số tiền bị mất, Yuen đã truy hỏi vợ và hành hung. Tháng 9/2024, Yuen bị kết tội hành hung gây thương tích và hai tội danh hành hung ít nghiêm trọng hơn.

Sau khi Yuen trình báo vụ trộm tiền điện tử, cảnh sát bắt Li vào tháng 12/2023. Các sĩ quan đã khám xét nhà và thu giữ một số đồng hồ, 10 ví lạnh và 5 "seed phrase". Li được bảo lãnh tại ngoại, sau đó trở về quê nhà Hong Kong. Cảnh sát xác nhận sẽ không có hành động tiếp theo đối với Li cho đến khi có bằng chứng mới.

Trong đơn kiện, Yuen khẳng định thiết bị ghi âm đã thu được cuộc thảo luận của Li về bitcoin tại nhà. Trong một đoạn ghi âm, Li được cho là đã nói: "Bitcoin đã được chuyển cho tôi nhưng liệu lấy nó có bị nhận ra không?". Ở một đoạn ghi âm khác, Li thảo luận về việc mua sắm bằng tiền ảo ở Hong Kong.

Yuen khẳng định vợ đã chuyển tiền điện tử của anh sang 71 địa chỉ blockchain khác.

Trong bản khai có tuyên thệ, Li nói với tòa án rằng không biết gì về vụ việc. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng Yuen có "xác suất thắng kiện rất cao" và gọi các bản ghi âm là "bằng chứng buộc tội mạnh mẽ", trong khi Li từ chối nhiều cơ hội để trình bày quan điểm của mình.

Yuen đang yêu cầu trả lại số bitcoin hoặc giá trị tương đương và lệnh phong tỏa toàn cầu đối với tài sản tiền điện tử của Li và em vợ.

Tuệ Anh (theo Independent, The Sun)