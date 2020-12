Doanh nhân Thái Vân Linh: MBA mở ra hành trình mới

Được biết đến với vai trò nhà đầu tư chuyên nghiệp, nổi tiếng với chương trình thực tế "Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ", doanh nhân Thái Vân Linh cũng là nhân vật truyền cảm hứng về khởi nghiệp, kinh doanh cùng phong cách sống lạc quan, lan tỏa đến cộng đồng.

Là diễn giả chính của buổi hội thảo trực tuyến "MBA For Success", doanh nhân Thái Vân Linh có nhiều chia sẻ về hành trình học vấn và các kỹ năng để phát triển bản thân.

"MBA là cơ hội đổi ngành"

Trước khi là nữ doanh nhân được nhiều người biết tới, bà Thái Vân Linh đã nổi bật với thành tích học tập xuất sắc. Bà tốt nghiệp bằng danh dự của Đại học Nam California, sau đó sở hữu tấm bằng MBA của Đại học Wharton, thuộc Đại học Pennsylvania - top 3 trường danh giá của Mỹ về lĩnh vực tài chính.

Doanh nhân Thái Vân Linh trong Shark Tank Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình học tập ở trời Tây, doanh nhân Thái Vân Linh cho hay khi tốt nghiệp đại học, bà chưa biết gì về MBA và chỉ tập trung vào công việc. Bước ngoặt xảy ra cách đây nhiều năm, khi Internet bắt đầu phát triển, bà Linh có cơ hội tiếp cận với MBA.

Quan tâm đến mảng tài chính, song bà chưa biết bắt đầu từ đâu do kinh nghiệm bà tích lũy chỉ gói gọn trong lĩnh vực tiếp thị. "Tôi từng tự hỏi bản thân sẽ làm gì trong 50 năm tiếp theo trên con đường sự nghiệp. Những câu hỏi đó khiến tôi tìm hiểu nhiều hơn về mặt học thuật và biết đến MBA", bà Linh chia sẻ.

Mang những trăn trở đến gặp người sếp của mình, nữ doanh nhân nhận được lời khuyên nên có cái nhìn tổng quan về kinh doanh, từ đó xem xét và nhận định vấn đề ở góc nhìn đa chiều. Đây cũng là động lực khiến bà theo đuổi MBA tại Đại học Wharton.

Để bắt đầu hành trình MBA, bà Thái Vân Linh phải chuẩn bị ba thứ: bài thi đầu vào, bài luận và thư giới thiệu từ cấp trên. Quan trọng nhất là bài luận vì qua đó học viên sẽ thể hiện năng lực, sự khác biệt so với các ứng cử viên khác.

Theo bà Linh, học viên MBA thường mất khoảng 3-5 năm để chuẩn bị câu chuyện trong bài luận. Để thành công, họ cần chuẩn bị kỹ càng từ nhiều năm trước đó, bao gồm các công việc từng đảm nhiệm, những điều đã làm cho cộng đồng, gia đình, cũng như những điều giúp cải thiện bản thân. "Quyết định học MBA cần sự chuẩn bị dài lâu ở người trẻ, không phải hứng lên đăng ký và đi", bà Linh nhấn mạnh.

Quá trình học tập tại Đại học Wharton không đơn giản. Nữ doanh nhân nhận định chương trình học MBA rất khó và người học cần nỗ lực nhiều. "Tuy nhiên, đây cũng là nơi người học được gặp những bạn học xuất sắc với nhiều năm kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Có những người đã đi nhiều nước khác nhau, có những người trong quân đội, có những người đã khởi nghiệp, làm tài chính, đầu tư vào những công ty cả trăm triệu USD", bà Linh cho biết.

Bên cạnh kiến thức học được, MBA mở ra cơ hội cho bà Linh gặp gỡ nhiều người có bối cảnh khác biệt và học hỏi được từ họ. Đó cũng là nền tảng giúp nữ doanh nhân thay đổi góc nhìn, điều trước đó sếp bà đã mô tả.

"Bây giờ nhìn lại, với tôi, MBA giống như một cây bút xóa, nghĩa là tôi dùng MBA để đổi ngành. Làm tiếp thị 5 năm sau đó đi học MBA hai năm thì khi mình tốt nghiệp, người ta gọi mình là người làm tài chính", doanh nhân Thái Vân Linh khẳng định.

Cơ hội mở rộng mối quan hệ

Doanh nhân Thái Vân Linh nhận định, ở ngưỡng 35 tuổi trở đi, bà rất quan tâm đến "vòng kết nối". "Vòng kết nối như một tài sản vô hình, bao gồm những người chúng ta có thể giúp và những người giúp sự nghiệp của chúng ta. MBA giúp chúng ta tìm kiếm những mối quan hệ như vậy", bà Linh nhận định.

Theo đó, những chuyên gia giảng dạy, những học viên cùng lớp... là những "thành viên" trong "vòng kết nối" của nhau. Khi bắt đầu học MBA, bà Linh nhận thấy những khoá học MBA luôn muốn có những học viên với bối cảnh khác biệt.

Những người đến từ những ngành nghề, lĩnh vực khác nhau tham dự vào lớp học MBA, tạo nên một môi trường đa dạng về hiểu biết, cách tư duy và giải quyết vấn đề, để mỗi người học hỏi và chiêm nghiệm. Bên cạnh đó, những mối quan hệ được xây dựng từ lớp học MBA hứa hẹn mang đến nhiều giá trị trong tương lai.

Nữ doanh nhân Thái Vân Linh coi MBA là cánh cửa mới trong sự nghiệp.

Đối với mỗi doanh nhân, những mối quan hệ xã hội đóng vai trò quan trọng để đạt được thành công. Cũng như với doanh nhân Thái Vân Linh, khi ở ngưỡng thành công nhất định, bà bắt đầu "lộ trình kết nối" mới là tập trung đóng góp vào cộng đồng, mở rộng "vòng kết nối" để lan tỏa nhiều giá trị tích cực.

Doanh nhân Thái Vân Linh đặc biệt tâm đắc với câu nòi: Phải mất 10 năm để đạt được thành công sau một đêm (It takes 10 years to become an overnight success). Để đạt thành công, cần có bước chuẩn bị lâu dài mà trong đó, MBA là bước đệm về mặt học thuật, mở ra cánh cửa để mỗi người chuẩn bị cho thành công sau này.

Hoài Phong