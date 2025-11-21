Doanh nhân Thái Vân Linh: Linh hoạt dòng tiền để sinh lời mỗi ngày

Doanh nhân Thái Vân Linh chia sẻ về tư duy tài chính giúp mỗi cá nhân tối ưu sự linh hoạt của dòng tiền, đồng thời các khoản này tự sinh lời mỗi ngày, tại vodcast ngày 17/11.

Tập cuối chuỗi vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời", phát sóng ngày 17/11, có sự tham gia của doanh nhân Thái Vân Linh, nhà đầu tư và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Tại đây, doanh nhân chia sẻ về triết lý tài chính được đúc kết sau nhiều năm điều hành doanh nghiệp và đầu tư khởi nghiệp

"Sau nhiều năm làm việc trong ngành tài chính và đầu tư, tôi nhận ra hiểu biết về tài chính không chỉ giúp mình giàu hơn, mà quan trọng hơn là giúp mình sống chủ động và tự do hơn", Thái Vân Linh nói.

Doanh nhân Thái Vân Linh là khách mời cuối cùng tại Vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Nền tảng của tài chính cá nhân

Theo Thái Vân Linh, dù ở cấp độ cá nhân hay doanh nghiệp, bản chất của quản trị dòng tiền không nằm ở con số, mà ở tư duy vận hành. Với cá nhân, việc "phân lớp dòng tiền" là rất quan trọng: tách rõ tiền chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và quỹ dự phòng. Khi dòng tiền được chia tách rành mạch, mỗi khoản sẽ có cơ hội được tối ưu. Doanh nhân cho biết cần tìm cách để tiền làm việc, tìm ra những công cụ vừa giữ được tính linh hoạt, vừa sinh lợi nhuận.

Từ góc nhìn này, diễn giả chia sẻ về một xu hướng sinh lời với dòng tiền nhàn rỗi đang khá nổi bật: tính sẵn sàng chi tiêu và sinh lời không còn là sự lựa chọn, mà là sự kết hợp. Với doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp, nữ doanh nhân nhấn mạnh kỹ năng thiết yếu là quản trị thanh khoản linh hoạt, biết cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng và dòng tiền thực tế.

"Một startup có thể tăng doanh thu rất nhanh, nhưng nếu dòng tiền không bền vững, doanh nghiệp sẽ khó đi đường dài. Không nên chỉ dựa vào vốn đầu tư từ bên ngoài, mà cần biết cách để đồng vốn tự sinh lời ngắn hạn, vẫn đảm bảo khả năng xoay chuyển khi cần", chị chia sẻ.

Giải pháp sinh lời từ dòng tiền nhàn rỗi

Thái Vân Linh đánh giá Bộ đôi Sinh lời của Ngân hàng Quốc tế (VIB) gồm tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card là một mô hình nổi bật trên xu hướng tài chính cá nhân hiện đại. Các sản phẩm như một ví dụ điển hình cho tư duy tài chính linh hoạt.

"Với Siêu lợi Suất, phần tiền chờ chi tiêu vẫn sinh lời đến 4,3% mỗi năm, có thể rút hoặc chi tiêu bất cứ lúc nào mà không mất lợi tức đã tích lũy. Khi gắn với thẻ Smart Card hoàn tiền đến 5% cho chi tiêu online, tổng mức sinh lời có thể đạt tới 9,3%. Đây là cách để tiền vừa vận hành sinh lời, vừa linh hoạt thanh khoản ", chị nói.

Doanh nhân Thái Vân Linh giới thiệu Bộ đôi Sinh lời của VIB tại vodcast tập 4. Ảnh: NVCC

Điểm đặc biệt của mô hình này, là cơ chế "sinh lời kép" thông minh. Thẻ thanh toán VIB Smart Card khuyến khích thói quen tài chính lành mạnh. Theo đó, người dùng duy trì số dư càng cao trong tài khoản sẽ được hoàn tiền với tỷ lệ cao tương ứng, giúp dòng vốn ổn định và chi tiêu thông minh hơn.

"Tôi đánh giá cao ở hai điểm là lợi ích tổng hợp, vừa tiền lời, vừa tiền hoàn mà không đi kèm rủi ro cao. Đồng thời, người dùng không cần quản lý phức tạp", chị nói thêm.

Với những người thường xuyên giao dịch quốc tế hoặc mua sắm online, diễn giả nhận định tính toàn cầu của thẻ VIB Smart Card là lợi thế lớn. "Từ đặt vé máy bay, khách sạn, học online đến thanh toán bản quyền quốc tế được thực hiện nhanh, tiện và có hoàn tiền", chị nói.

Doanh nhân Thái Vân Linh chia sẻ về xu hướng sinh lời và tư duy tài chính thông minh tại tập cuối Vodcast "Smart Money, Smart Life". Ảnh: NVCC

Theo Thái Vân Linh, điều quan trọng trong tư duy tài chính hiện đại là để tiền luôn ở trạng thái "đang làm việc". Những công cụ như Bộ đôi Sinh lời VIB giúp người dùng phổ thông tiếp cận gần hơn với tư duy tài chính thông minh, biến mỗi khoản chi, mỗi dòng tiền nhàn rỗi thành một cơ hội sinh lời.

Vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời" do VIB phối hợp cùng VnExpress thực hiện. Xem lại các tập đã phát sóng của chương trình tại đây

Thái Anh