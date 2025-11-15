Doanh nhân Thái Vân Linh chia sẻ về xu hướng sinh lời

Tập 4 vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời" mang đến góc nhìn của Thái Vân Linh về cách quản trị dòng tiền cá nhân để mỗi đồng vốn vận hành linh hoạt và tạo thêm giá trị.

"Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời" là chuỗi vodcast mới do VnExpress hợp tác Ngân hàng Quốc tế (VIB) sản xuất. Chương trình gồm 4 tập, mang đến những câu chuyện thật về cách con người hiện đại nhìn nhận khái niệm "sinh lời" không chỉ qua con số, mà còn ở giá trị tinh thần, cảm xúc và trải nghiệm sống.

Khép lại chuỗi vodcast là cuộc trò chuyện cùng doanh nhân Thái Vân Linh. Trong hơn 20 phút, doanh nhân đưa ra những nhận định sắc bén về xu hướng quản lý dòng tiền và đầu tư, chia sẻ cách biến mỗi đồng vốn thành công cụ sinh lời, đồng thời phân tích các chiến lược giúp tối ưu giá trị dài hạn cho cả tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

Theo chuyên gia tài chính Thái Vân Linh, giá trị thực của đồng tiền đang âm thầm giảm dần do trượt giá, lạm phát, ngay cả khi số dư trong tài khoản vẫn giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người tưởng mình đang "giữ tiền", nhưng thực tế đồng vốn đang mất dần sức mua.

Quan sát thực tế dòng tiền cá nhân hiện nay, chị Linh nhận thấy hai xu hướng đáng chú ý: một lượng lớn vốn đang chờ cơ hội sinh lời, thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư; đồng thời nhiều khoản tiền nhàn rỗi vẫn nằm yên trong tài khoản thanh toán, vốn dành cho chi tiêu nhưng chưa được sử dụng. Đây chính là những "khoảng lặng" giữa giữ - chi - đầu tư, mà các tổ chức tài chính có thể nắm bắt để biến thành nhịp sinh lời, tối ưu hóa giá trị từng đồng tiền cho khách hàng.

Theo chị, khi hiểu cách vận hành đồng tiền, mỗi cá nhân sẽ biết cách khiến tiền "làm việc" cho mình, thay vì chỉ làm việc để kiếm tiền. Với nữ doanh nhân, quản trị tài chính không bắt đầu từ con số, mà từ tư duy vận hành. "Điều quan trọng không phải là vốn bạn đang có bao nhiêu, mà là bạn đang sử dụng nó như thế nào, nó đang chạy đi đâu và tạo giá trị gì", chị nói.

Doanh nhân Thái Vân Linh là khách mời tập 4 vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Từ kinh nghiệm đầu tư và điều hành doanh nghiệp, Thái Vân Linh cho rằng tư duy tài chính linh hoạt là yếu tố giúp cả cá nhân và tổ chức phát triển bền vững. Với cá nhân, nguyên tắc nền tảng là biết phân lớp dòng tiền. Doanh nhân đưa lời khuyên, mỗi người nên tách rõ khoản chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và quỹ dự phòng.

Một trong những mô hình chị đánh giá cao là Bộ đôi sinh lời của VIB, khi kết hợp giữa tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. Phần tiền dư trong tài khoản thanh toán được tự động sinh lời đến 4,3% mỗi năm, vẫn rút chi tiêu linh hoạt, trong khi chi tiêu qua thẻ được hoàn tiền đến 5%. "Đây là mô hình sinh lời kép rất thực tế: tiền giữ vẫn lời, tiền chi lại tiếp tục tạo giá trị," chị nhận định.

Doanh nhân Thái Vân Linh có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Chị từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn lớn. Trước khi trở về quê hương Việt Nam lập nghiệp, doanh nhân sinh sống và làm việc tại Mỹ. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ doanh nhân quay trở lại vạch xuất phát để khởi nghiệp với TVL Group.

Thái Anh