Doanh nhân Thái Lan bị tuyên hơn 800 năm tù vì lừa đảo

Tòa Thái Lan tuyên bản án lịch sử hơn 806 năm tù với doanh nhân Prasit Jeawkok vì tội lừa đảo bằng các chương trình đầu tư bất hợp pháp.

Bangkok Post ngày 28/12 đưa tin Phòng Tội phạm Kinh tế và Tài nguyên Thái Lan đã truy tố doanh nhân Prasit Jeawkok cùng một số cộng sự tại hai công ty Nuea Lok, Web Sawasdee với cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo, vi phạm Sắc lệnh về các khoản cho vay mang tính gian lận công chúng và Luật Tội phạm máy tính.

Tòa Hình sự Thái Lan kết luận Prasit và hai công ty phạm tội lừa đảo, dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia vào các khoản đầu tư gian lận. Doanh nhân này bị kết án với 242 tội danh, mỗi tội danh 5 năm tù, tổng cộng 1.210 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 806 năm và 8 tháng nhờ thái độ hợp tác.

Doanh nhân Prasit Jeawkok. Ảnh: Nation

Prasit, 49 tuổi, bị bắt năm 2021 sau khi hàng trăm người nộp đơn tố cáo. Họ cho biết Prasit và các đồng phạm đã chào mời họ tham gia đầu tư vào các công ty của mình, với lời hứa sẽ trả lợi nhuận cao.

Những "cơ hội đầu tư" được Prasit chào mời gồm các gói du lịch, tiết kiệm tập thể, vàng và xa xỉ phẩm. Sau khi nạn nhân chuyển tiền để đầu tư, Prasit và các đồng phạm chiếm đoạt.

Mỗi công ty của Prasit bị phạt 121 triệu baht (hơn 3,8 triệu USD), sau đó giảm xuống còn khoảng 80 triệu baht (hơn 2,5 triệu USD) do hợp tác với bên công tố.

Một đồng phạm của Prasit, được xác định là Wimgrit, bị kết luận phạm 37 tội danh, lĩnh án 74 năm và gần 9 tháng tù.

Tuy nhiên, theo luật pháp Thái Lan, mức án tù tối đa có thể thi hành là 20 năm, đồng nghĩa Prasit và Wimgrit đều chỉ thụ án 20 năm. Tòa án cũng yêu cầu Prasit cùng hai công ty Nuea Lok, Web Sawasdee phải bồi thường thiệt hại cho 267 nạn nhân.

Ngọc Ánh (Theo Bangkok Post, Nation, Yahoo News)