Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Thủy Tiên đưa con gái về nhà chồng

Diễn viên Thủy Tiên (trái) và chồng Johnathan Hạnh Nguyễn diện áo dài thêu sen màu nâu trong lễ gia tiên của con gái. Trang phục của cô dâu, chú rể và nhà gái do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện.

Diễn viên cho biết nhiều lần khóc trong buổi lễ. Chị dặn dò con gái luôn coi gia đình nhà chồng như gia đình mình và con rể luôn phải ôm, hôn vợ trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.