Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Thủy Tiên đưa con gái về nhà chồng

Diễn viên Thủy Tiên (trái) và chồng Johnathan Hạnh Nguyễn diện áo dài thêu sen màu nâu trong lễ gia tiên của con gái. Trang phục của cô dâu, chú rể và nhà gái do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện.
Diễn viên cho biết nhiều lần khóc trong buổi lễ. Chị dặn dò con gái luôn coi gia đình nhà chồng như gia đình mình và con rể luôn phải ôm, hôn vợ trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.
Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết hạnh phúc khi nghe con gái nói lấy chồng nhưng vẫn về thăm nhà ba lần một tuần. "Tôi từng dựng vợ, gả chồng cho các con nhưng vẫn xúc động vì thấy Tiên Nguyễn tìm được bến đỗ bình yên", ông nói.
Vợ chồng doanh nhân trong nhà riêng. Không gian lễ gia tiên của con gái họ được trang trí bởi hoa tươi và tre, mây, bàn ghế gỗ.
Đôi uyên ương cùng bố mẹ chụp ảnh kỷ niệm trước cổng nhà.
Lễ rước dâu của Tiên Nguyễn và chồng người Dubai. Video: Hoàng Dung
Lễ gia tiên của fashionista Tiên Nguyễn diễn ra trong biệt thự ven sông Sài Gòn. Gia đình cô tổ chức trong không gian ấm cúng chỉ có người thân, họ hàng hai bên.
Vợ chồng người đẹp diện áo dài tơ sen, thêu hoa sen.
Buổi lễ diễn ra trong khoảng hai giờ theo nghi thức truyền thống, do Quỳnh Trâm làm MC.
Tiên Nguyễn lên xe hoa về nhà chồng. Tại nhà chú rể, cặp uyên ương sẽ dự tiệc cùng gia đình, họ hàng.
Tiên Nguyễn chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng.
Tiệc cưới sẽ diễn ra tối cùng ngày với khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.
Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu.
Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.
Chồng cô tên Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng. Justin Cohen quen biết nhiều sao trong giới showbiz, từng dự tiệc cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di.
Hoàng Dung - Quỳnh Trần