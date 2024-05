Doanh nhân 2 lần bị bắt oan được VKS An Giang, Long An xin lỗi

Ông Lâm Hồng Sơn, Việt kiều Mỹ, được VKS hai tỉnh xin lỗi công khai, phục hồi danh dự sau 34 năm bị bắt giam oan 2 lần, sáng 28/5.

Ông Sơn, 68 tuổi, được đại diện VKSND An Giang, Long An cùng Cơ quan cảnh sát điều tra hai tỉnh này xin lỗi công khai tại UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc - quê hương của ông.

Ông Sơn bị bắt giam 2 lần từ năm 1990 đến 1991, khi cùng Ban chỉ huy cảnh sát An Giang ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Trong quá trình kinh doanh, ông bị cáo buộc lừa đảo và bị bắt. Khi vừa được thả tự do, ông tiếp tục bị bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó trốn thuế. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng đều không đủ bằng chứng buộc tội ông.

Tại buổi làm việc hôm nay, đại diện VKSND tỉnh An Giang khẳng định, ông Sơn không chiếm đoạt tài sản, mà chỉ là quan hệ dân sự trong khi hành vi nợ thuế chưa đến mức khởi tố. "Đây là sai sót của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng tỉnh An Giang", đại diện VKS nói.

Trong khi đó, VKSND tỉnh Long An chỉ ra rằng, thời điểm đó Luật tố tụng Hình sự năm 1988 chưa chặt chẽ.

Ông Lâm Hồng Sơn tại buổi xin lỗi công khai ngày 28/5. Ảnh: Ngọc Tài

Đại diện các cơ quan tố tụng hai tỉnh xác định những thiệt hại về sức khỏe và tinh thần đối với ông Sơn, từ việc bị khởi tố và bắt giam oan, là khó có thể bù đắp được. Họ bày tỏ mong muốn những lời xin lỗi hôm nay sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau mà ông Sơn và gia đình đã gánh chịu.

Ngoài ra, sau vụ án, VKS và công an hai tỉnh đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời sẽ thận trọng hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để không xảy ra vụ việc tương tự.

Về phần mình, ông Sơn nói: "Đây là ngày vui lớn, bản thân tôi không thể cầm được nước mắt". Giọng nghẹn, ông kể, gia đình là người Việt gốc Hoa và vốn là thương nhân có tiếng. Cha ông luôn thôi thúc các con phải cống hiến cho quê nhà An Giang nên ông quyết định về Châu Đốc lập nghiệp.

"Ngờ đâu tôi bị hàm oan, bị bắt và mang thân phận bị can suốt 34 năm. Đến đầu năm nay tôi mới nhận được quyết định đình chỉ bị can từ VKS tỉnh An Giang", ông Sơn nói và cho biết người cha 94 tuổi đang trên giường bệnh, mong ngóng từng phút, từng giây về tin tức con trai được xin lỗi, phục hồi danh dự.

Ông Lâm Hồng Sơn và đại diện cơ quan tố tụng hai tỉnh tại buổi xin lỗi công khai. Ảnh: Ngọc Tài

Doanh nhân một thời cho biết, cuộc sống gia đình bị đảo lộn từ khi ông bị bắt oan. Khi ra tù, các tài sản đều tiêu tan, ông phải bán căn nhà ở quận 1, TP HCM, để trang trải cuộc sống và lo cho các con.

"Trong nhiều năm ôm hồ sơ đi cầu cứu các nơi, bản thân tôi luôn tin vào công lý", ông Sơn nói, đồng thời cảm ơn các cơ quan tố tụng đã tổ chức buổi xin lỗi công khai này.

Hiện, ông Sơn thực hiện các bước để yêu cầu bồi thường gần 6 tỷ đồng.

