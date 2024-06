Doanh nhân 2 lần bị bắt oan được bồi thường gần 3 tỷ đồng

Ông Lâm Hồng Sơn, Việt kiều Mỹ, được VKSND tỉnh Long An và An Giang bồi thường tổng cộng gần 3 tỷ đồng, sau 34 năm bị bắt giam oan 2 lần.

Sáng 25/6, tại trụ sở VKSND Long An, đại diện VKS hai tỉnh đã trao quyết định bồi thường thiệt hại cho ông Sơn, 68 tuổi. Buổi lễ diễn ra trong vài phút.

Ông Lâm Hồng Sơn nhận quyết định bồi thường, sáng 25/6. Ảnh: Hoàng Nam

Trong đó, VKS An Giang bồi thường hơn 2 tỷ đồng về thiệt hại tinh thần cho ông Sơn, gần 700 triệu là thu nhập thực thế bị mất và chi phí khác. Còn VKSND Long An bồi thường tổng cộng hơn 209 triệu đồng.

Hai quyết định bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày. Trong thời gian này, nếu ông Sơn không đồng ý thì có quyền khởi kiện.

Chia sẻ sau buổi nhận quyết định bồi thường, ông Sơn cho biết "vui mừng vì cuối cùng công lý cũng được thực thi", dù phải chờ đợi trong suốt thời gian dài. Trước đó, doanh nhân yêu cầu bồi thường gần 6 tỷ đồng, song không thể cung cấp đầy đủ các chứng cứ thiệt hại do thời gian xảy ra sự việc đã quá lâu.

"Hiện tôi đồng ý với mức bồi thường này và mong nhận tiền sớm ", ông Sơn nói.

Ông Lâm Hồng Sơn tại buổi xin lỗi công khai ngày 28/5. Ảnh: Ngọc Tài

Trước đó, hôm 28/5, đại diện VKSND An Giang, Long An cùng Cơ quan cảnh sát điều tra hai tỉnh này đã tổ chức xin lỗi công khai ông Sơn tại UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc - quê hương của doanh nhân.

Các cơ quan tố tụng lúc đó khẳng định ông Sơn không chiếm đoạt tài sản, các quan hệ qua lại chỉ là giao dịch dân sự; còn hành vi nợ thuế chưa đến mức khởi tố. Việc ông 2 lần bị bắt oan là sai sót của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

Đại diện các cơ quan tố tụng hai tỉnh xác định những thiệt hại về sức khỏe và tinh thần đối với ông Sơn, từ việc bị khởi tố và bắt giam oan, là khó có thể bù đắp được. Họ bày tỏ mong muốn những lời xin lỗi sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau mà ông Sơn và gia đình đã gánh chịu. Ngoài ra, sau vụ án, VKS và công an hai tỉnh đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời sẽ thận trọng hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để không xảy ra vụ việc tương tự.

Ông Sơn bị bắt giam 2 lần, từ năm 1990 đến 1991. Thời điểm đó ông cùng Ban chỉ huy Công an An Giang ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Trong quá trình kinh doanh, ông bị cáo buộc lừa đảo và bị đơn vị này bắt.

Khi vừa được thả tự do, ông Sơn tiếp tục bị Công an Long An bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó là trốn thuế. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng đều không đủ bằng chứng buộc tội ông.

Hoàng Nam