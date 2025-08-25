Doanh nghiệp xoay xở khi Mỹ ngừng ưu đãi hàng giá trị thấp

Việc Mỹ dừng ưu đãi thuế, hải quan cho hàng giá trị nhỏ ảnh hưởng tới các công ty bưu chính, sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp nhỏ.

Từ ngày 29/8, chính sách de minimis - miễn thuế và kiểm tra hải quan cho hàng giá trị 800 USD trở xuống vào Mỹ - sẽ chấm dứt. Sắc lệnh này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký cuối tháng 7. Trước đó, ông Trump dừng quy chế này với hàng từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong từ tháng 5.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết năm tài khóa trước có hơn 1,36 tỷ gói hàng được nhập vào theo diện de minimis, trung bình hơn 4 triệu gói mỗi ngày.

Trong thời gian tới, hàng gửi đến Mỹ theo hệ thống bưu chính sẽ phải chịu một trong hai loại thuế nhập khẩu. Một là thuế phần trăm (%), tính theo giá trị hàng hóa, như mức áp dụng với các nước. Hai là mức 200-800 USD trong 6 tháng đầu, tùy xuất xứ.

Chính sách mới khiến dịch vụ bưu chính nhiều nước phải thay đổi hoạt động. SingPost (Singapore), Bưu chính Ấn Độ thông báo tạm dừng một số chuyến hàng sang Mỹ từ 25/8. Đây cũng là thời hạn cuối hãng vận chuyển DHL (Đức) nhận hàng, còn Austrian Post (Áo) là 26/8.

"Chúng tôi hiện chưa có đủ thông tin về quy trình thông quan mới. Việc siết chặt quy định tạo ra thách thức lớn cho các công ty bưu chính toàn cầu khi vận chuyển hàng sang Mỹ", Austrian Post cho biết.

Một nhân viên xử lý đơn hàng trong kho hàng của Amazon. Ảnh: Amazon

Ngoài hãng vận chuyển, các sàn thương mại điện tử chuyên bán hàng giá rẻ như Amazon Haul, Tiktok Shop, Temu hay Shein cũng bị ảnh hưởng. Dù vậy, Temu và Shein từ lâu đã đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, vì dự đoán được tình hình.

Ví dụ, nhiều sản phẩm bán trên Temu vẫn được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng sau đó được vận chuyển theo lô lớn tới các kho tại Mỹ. Dù chịu thuế, chúng vẫn hưởng lợi nhờ sản lượng lớn.

Trong khi đó, Shein đã mở rộng chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Brazil. Họ vẫn giao hàng trực tiếp từ Trung Quốc và có khả năng hấp thụ mức thuế tăng nhờ vào biên lợi nhuận cao trong lĩnh vực thời trang nhanh.

Abbott Atelier Jewelry, một hãng trang sức tại Vancouver (Canada), thông báo trên Instagram rằng sẽ "tạm ngừng bán hàng một thời gian để tìm giải pháp". Ngày 25/8 là hạn cuối họ nhận đơn giao sang Mỹ.

Một số doanh nghiệp khác thì chọn cách chuyển chi phí phát sinh xuống người mua. Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Olive Young nói rằng khi chính sách de minimis chấm dứt, tất cả đơn hàng sẽ chịu thêm thuế 15%, "bất kể giá trị". Việc này được áp dụng từ 27/8. Thuế sẽ được tính ngay khi thanh toán, để khách không chịu thêm chi phí nào khi nhận hàng.

Wool Warehouse - công ty len sợi của Anh, ước tính chi phí phát sinh với hàng xuất sang Mỹ tăng trung bình 50%. Nhưng họ cho rằng khách hàng sẽ khó chấp nhận và đã dừng giao hàng từ ngày 21/8. "Đây không phải điều chúng tôi mong muốn, vì Mỹ là thị trường quan trọng. Nhưng quyết định này được đưa ra dự trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi về quy định mới", công ty thông báo trên website.

Royal Mail (Anh) cũng sẽ dừng giao hàng sang Mỹ từ ngày 26/8. Việc này kéo dài 2 ngày, cho đến khi họ hoàn thiện hệ thống để đáp ứng quy định mới.

Website rao vặt Etsy cũng khuyến nghị người bán trả thuế và phí đầy đủ, để giá bán hiển thị trên trang web này gồm thuế. Việc này giúp khách hàng không phát sinh thêm chi phí khi nhận hàng. Tuy vậy, một số người đã quyết định dừng hẳn việc bán hàng sang Mỹ.

Shed Maid, một cửa hàng trang sức tại Anh thông báo trên TikTok rằng sẽ đóng cửa với khách Mỹ từ cuối tháng 8, dù nhóm khách này chiếm tới 50% đơn hàng. "Việc này sẽ tác động rất lớn đến tình hình kinh doanh của tôi. Tôi không chắc phải làm gì, chỉ hy vọng sớm có thể bán lại cho khách hàng Mỹ", hãng cho biết.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)