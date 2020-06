Doanh nghiệp Việt tặng Mỹ hơn một triệu vật phẩm y tế

Nhiều doanh nghiệp và tổ chức từ thiện trao 1,4 triệu vật phẩm y tế cho người dân Mỹ nhằm ủng hộ công tác chống Covid-19, hôm 5/6.

Số vật phẩm y tế trao tặng đợt này gồm 1,3 triệu khẩu trang và 100.000 đôi tất chống trượt. Tổ chức Operation USA là đơn vị tiếp nhận lô hàng này tại Mỹ, sau đó phân phát đến những cộng đồng có nhu cầu sử dụng, nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng trong đại dịch. Trước mắt, điểm đến đầu tiên của đợt vật phẩm hỗ trợ lần này là Los Angeles, California.

Ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Công ty may mặc Dony, một trong những doanh nghiệp đóng góp vật phẩm y tế cho biết, việc chuyển đổi từ may mặc thông thường sang sản xuất khẩu trang giúp doanh nghiệp "lội ngược dòng" trong dịch, không những không bị ảnh hưởng mà còn gia tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của công nhân. Do đó doanh nghiệp này quyết định dành 5% doanh thu cho các hoạt động trao tặng, quyên góp hỗ trợ cộng đồng chống dịch.

"Sau những đơn hàng lớn xuất khẩu khẩu trang sang Mỹ, nhận thấy sản phẩm doanh nghiệp phù hợp nên tôi đã liên hệ để trao tặng 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, chống giọt bắn, tổng giá trị hơn 10,5 tỷ đồng", ông Phạm Quang Anh nói.

Hiện Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới. Đại diện phía đơn vị tiếp nhận đã gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp, tổ chức, bệnh viện ở Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ... Hành động này có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi Việt Nam đã "chiến đấu" kiểm soát Covid-19 thành công, trong khi đó tại Mỹ, tình hình chống dịch vẫn còn phức tạp.

Đại diện Công ty may mặc Dony (thứ hai từ trái sang) trao tặng biểu trưng 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, chống giọt bắn, tổng giá trị hơn 10,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Mỹ chống dịch. Ảnh: Việt Hùng.

Qua 10 năm phát triển, doanh nghiệp may mặc Dony là đối tác của nhiều doanh nghiệp từ Mỹ, Pháp, Đức, Trung Đông... Tổng diện tích nhà máy 1.600m2, trang bị máy móc hiện đại. Bên cạnh đó, công ty còn hợp tác các nhà máy, đơn vị gia công khác để đáp ứng nhu cầu khẩu trang tăng cao trong thời gian qua.

Riêng mặt hàng khẩu trang vải, công suất của Dony đạt 275.000 sản phẩm một ngày. Ước tính, tốc độ tăng trưởng doanh thu chỉ riêng mùa dịch bệnh tặng gấp 30 lần so với trước đó. Toàn bộ sản phẩm Dony Mask đều được chứng nhận FDA, CE, chứng nhận từ Intertek, REACH...

Nhà máy Dony sản xuất trang phục bảo hộ y tế chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại, Dony đã xuất khẩu hơn 7 triệu sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn kháng giọt bắn Dony Mask đến các thị trường Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Trung Đông, Ả Rập Saudi, Nigieria, Singapore, Nhật Bản... Đồng thời, doanh nghiệp tích cực triển khai sản xuất sản phẩm hỗ trợ phòng dịch, sản xuất trang phục bảo hộ y tế chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Vũ Khánh