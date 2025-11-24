Doanh nghiệp Việt phát triển thành công hệ thống mô phỏng hàng hải

Hệ thống mô phỏng do một doanh nghiệp Việt Nam phát triển được Tổ chức đăng kiểm hàng hải hàng Det Norske Veritas (DNV) công nhận đạt chuẩn quốc tế cao nhất trong lĩnh vực này.

Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển được xây dựng như một "buồng điều khiển tàu thật trong môi trường số", có khả năng tái hiện đầy đủ phản ứng của tàu trước mọi điều kiện vận hành.

Thông qua hệ thống này, học viên có thể luyện tập ứng phó với thời tiết xấu, dòng chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế hoặc các tình huống khẩn cấp, trong khi "việc mô phỏng trên tàu thật gần như không thể".

Theo Viettel High Tech, hệ thống mô phỏng đã vượt qua hơn 120 bài đo và 56 chỉ tiêu kỹ thuật, thuộc ba nhóm yêu cầu của DNV. Theo đó hệ thống đạt Class A - mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng quốc tế. "Nhiều nội dung còn đạt mức cao hơn tiêu chuẩn", vị đại diện này cho biết.

Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển. Ảnh VHT

DNV phân loại mô phỏng hàng hải thành năm cấp, trong đó Class A yêu cầu mô phỏng chân thực toàn bộ nhiệm vụ có thể thực hiện trên tàu thật. Để đạt cấp này, hệ thống phải đáp ứng độ chính xác về đặc tính vật lý (Physical Realism), mô phỏng đúng hành vi con người và hệ thống (Behavioural Realism) và tái hiện thực tế môi trường hoạt động (Operating Environment). Kết quả đánh giá trực tiếp của chuyên gia DNV cho thấy sản phẩm của Viettel đáp ứng toàn bộ tiêu chí.

Việc sở hữu năng lực tự phát triển hệ thống mô phỏng hàng hải, đưa Việt Nam vào nhóm ít quốc gia tại châu Á làm chủ công nghệ này, bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi, nhiều nước vẫn phải nhập khẩu công nghệ, khả năng chủ động tùy biến theo tuyến luồng, hải văn và chủng loại tàu của Việt Nam được xem là lợi thế lớn.

Hệ thống đạt chuẩn Class A cũng cho phép Việt Nam xây dựng chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn STCW về an toàn và năng lực vận hành tàu biển của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Kết quả đào tạo nhờ đó được thừa nhận rộng rãi, giúp các trung tâm trong nước chủ động mở rộng khóa huấn luyện, còn các hãng tàu và cảng biển có thể tổ chức đào tạo nội bộ thay vì gửi nhân sự ra nước ngoài.

Thị trường mô phỏng hàng hải dự kiến tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2030-2033 khi quy mô toàn cầu được ước tính đạt 6-7 tỷ USD. Trong đó châu Á - Thái Bình Dương là khu vực tăng nhanh nhất. Nhu cầu tại Việt Nam cũng tăng do chuẩn STCW siết chặt và đội tàu thương mại mở rộng. Việc một doanh nghiệp Việt Nam tự phát triển hệ thống mô phỏng hàng hải đạt chuẩn quốc tế, giúp thị trường trong nước có thêm lựa chọn phù hợp hơn về chi phí và mức độ tùy biến. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để Việt Nam tiến xa hơn trong lĩnh vực công nghệ mô phỏng chuyên dụng, vốn thuộc về các quốc gia có ngành công nghiệp hàng hải phát triển.

Thành lập tại Na Uy từ năm 1864, Det Norske Veritas hoạt động tại hơn 100 quốc gia, giữ vai trò xây dựng và chứng nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực hàng hải, năng lượng và công nghiệp nặng. DNV được xem là một trong những đơn vị uy tín nhất toàn cầu trong thẩm định an toàn và chất lượng tàu biển.

Trọng Đạt