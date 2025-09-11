Doanh nghiệp Việt phân phối pin natri-ion cho xe điện

Natri Energy hợp tác Natrium One (Trung Quốc) đưa dòng pin thế hệ mới vào Việt Nam, tăng lựa chọn cho thị trường xe máy điện.

Trên các dòng xe máy điện, bộ phận pin được coi là "trái tim" của sản phẩm, quyết định quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, tuổi thọ xe, chi phí bảo trì và độ an toàn. Các dòng xe máy điện phổ thông chủ yếu sử dụng ắc quy chì axit, bên cạnh các công nghệ tiên tiến hơn là pin lithium-ion hay natri-ion.

Công đoạn sản xuất pin natri-ion tại nhà máy Natrium One, Trung Quốc. Ảnh: Natri Energy

Pin lithium-ion phổ biến trong các dòng xe máy và ôtô điện, nhờ mật độ năng lượng cao, cho quãng đường di chuyển xa hơn so với loại ắc quy chì axit. Tuy nhiên, công nghệ này bị hạn chế bởi một số yếu tố như giá thành cao, phụ thuộc kim loại hiếm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi sạc sai cách, gặp sự cố kỹ thuật và tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình khai thác.

Đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu năng lượng Natri (Natri Energy) cho biết, trong bối cảnh đó, pin natri-ion được xem là lựa chọn có thể thay thế, ưu điểm chi phí thấp, độ an toàn cao và thân thiện môi trường. "Nguyên liệu natri có trữ lượng dồi dào, không gây áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu như lithium. Pin natri cũng ít nguy cơ cháy nổ, vận hành ổn định trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, phù hợp thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam", đại diện Natri Energy nói.

Cell pin trên dây chuyền sản xuất. Ảnh: Natri Energy

Dòng pin natri do doanh nghiệp này phân phối có tuổi thọ trên 3.000 lần sạc xả, 30.000 lần khởi động, hạn chế nguy cơ cháy nổ khi xảy ra va chạm, đoản mạch hoặc sạc quá mức. Về giá bán, pin natri thấp hơn loại lithium-ion, không sử dụng nguyên tố hiếm (cobalt, nickel), tích hợp hệ thống BMS kết nối Bluetooth/4G.

Để đưa công nghệ pin này về Việt Nam, Natri Energy đã trở thành nhà phân phối chính hãng của Natrium One New Energy Technology, một trong những tập đoàn pin natri-ion hàng đầu Trung Quốc. Doanh nghiệp này có trung tâm nghiên cứu và phát triển rộng hơn 10.000 m2 tại thành phố Chu Hải (Trung Quốc), cùng nhà máy sản xuất ở Quảng Đông, Giang Tô, Giang Tây, Hồ Nam và Sơn Đông. Theo doanh nghiệp, họ có năng lực sản xuất đạt 5 GWh vật liệu, 10 GWh cell pin và 5 GWh pack pin mỗi năm, đội ngũ hơn 10 tiến sĩ và hàng trăm bằng sáng chế.

Công nhân đóng gói pin tại nhà máy Natrium One tại Trung Quốc. Ảnh: Natri Energy

Hiện, Natri Energy đang phân phối các dòng pin natri-ion cho xe máy điện phổ thông, phục vụ đa dạng mục đích như di chuyển, dịch vụ giao hàng... Ngoài phân phối, doanh nghiệp này hướng đến hợp tác sâu hơn với Natrium One trong việc chuyển giao công nghệ, tiến tới lắp ráp dòng pin này tại Việt Nam.

"Với hậu thuẫn từ tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, Natri Energy kỳ vọng pin natri-ion sẽ trở thành giải pháp phổ biến cho xe máy điện tại Việt Nam. Sự xuất hiện của công nghệ này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang phương tiện xanh, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường", đại diện Natri Energy nói.

(Nguồn: Natri Energy)