Doanh nghiệp Việt có dự án đạt giải thưởng kiến trúc châu Á 2025

Prestige với dự án Zen The MarQ được vinh danh hạng mục ý tưởng thiết kế nội thất - Best Conceptual Interior Design tại giải thưởng kiến trúc châu Á AADA 2025.

Tối 25/7 tại Seoul (Hàn Quốc), lễ trao giải AADA 2025 quy tụ hơn 60 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Trước đó, ban tổ chức đã công bố 65 công trình chiến thắng, được tuyển chọn từ hơn 110 đề cử thuộc hơn 20 quốc gia.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh với các dự án trên đấu trường quốc tế. Ảnh: BTC AADA

Việt Nam ghi dấu ấn với 11 công trình được xướng tên, trải dài từ kiến trúc, nội thất thương mại - dịch vụ đến thiết kế ý tưởng. Tiêu biểu như The Rivus (TP HCM) - Asia’s Best High-end Residential Architecture Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở cao cấp xuất sắc nhất châu Á); The Centric (Hải Phòng) - Asia’s Best Conceptual Architecture Design (Thiết kế kiến trúc ý tưởng xuất sắc nhất châu Á); Zen The MarQ (TP HCM) - Asia’s Best Conceptual Interior Design (Thiết kế nội thất ý tưởng xuất sắc nhất châu Á).

Công trình Zen The MarQ đạt giải hạng mục ý tưởng thiết kế nội thất tại AADA. Ảnh: Prestige

Trong đó, Zen The MarQ là công trình nội thất duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại nhóm giải Best Conceptual Interior Design - hạng mục tôn vinh những ý tưởng thiết kế mang tính dẫn dắt và truyền cảm hứng. Ngoài Zen The MarQ, có hai đại diện khác đến từ Bali (Indonesia) và Philippines cũng đạt giải thưởng này.

Nhóm thiết kế Prestige nhận giải 2025 Asia’s Best Conceptual Interior Design tại Shilla Seoul. Ảnh: BTC AADA

Nằm trong khu căn hộ cao cấp The MarQ, Zen The MarQ là dự án được Prestige thiết kế và thi công hoàn thiện với định hướng kiến tạo một không gian sống mang tinh thần thiền. Lợi thế trần cao 8 m ít thấy ở chung cư cao tầng - được tận dụng để triển khai vách đá và vách gỗ vượt khổ kéo dài đến trần, tạo hiệu ứng thị giác. Vật liệu được tuyển chọn và xử lý theo chuẩn mực thủ công cao cấp như đá tự nhiên nguyên khối; gỗ cao cấp. Mặt bằng căn hộ được tái cấu trúc để mở rộng tầm nhìn, tăng tính liên thông giữa bếp - bàn ăn - sinh hoạt chung, đồng thời tối ưu luồng sáng, thông khí và dòng chuyển động.

"Chúng tôi tìm cách cân bằng giữa tỷ lệ không gian, công năng sử dụng và lựa chọn vật liệu- những yếu tố vừa đảm bảo tính bền vững, vừa tạo được kết nối cảm xúc, phù hợp với môi trường sống và bối cảnh văn hóa của gia chủ", ông Nguyễn Văn Duy, đại diện nhóm thiết kế chia sẻ tại lễ trao giải AADA 2025.

Cũng theo vị này, sự hiện diện của các công trình Việt tại AADA 2025 cho thấy bước chuyển mình của ngành thiết kế nội thất trong nước - không chỉ ở kỹ thuật hay thẩm mỹ, mà còn ở tư duy sáng tạo và bản lĩnh văn hóa.

Prestige cho biết, ngày càng nhiều đơn vị Việt Nam lựa chọn đi sâu vào trải nghiệm sống, bản sắc địa phương, và giá trị bền vững ở cấp độ vật liệu lẫn tinh thần, thay vì chỉ dừng ở việc đáp ứng công năng hay cập nhật xu hướng.

Giải thưởng AADA 2025 được sáng lập và tổ chức bởi Asia Awards Organization Pte. Ltd. (Singapore), là sự kiện vinh danh những công trình kiến trúc và dự án thiết kế nội thất xuất sắc châu Á. Chủ đề "Vibrant Asia" của năm 2025 nhấn mạnh sự giao thoa giữa giá trị văn hóa truyền thống và những xu hướng đương đại, phản ánh một châu Á năng động, giàu bản sắc. Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Anh Vũ