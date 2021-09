Doanh nghiệp vận tải biển tích cực nâng cấp đội tàu

Tận dụng giá cước vận tải biển tăng cao, nhiều doanh nghiệp tích cực thuê, tiếp nhận và lên kế hoạch đóng mới tàu có tải trọng lớn.

Hồi đầu tháng 7, Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans - PVT) thông qua một đơn vị thành viên đã tiếp nhận tàu chở khí hóa lỏng lạnh loại VLGC đầu tiên - tàu NV Aquamarine. Tàu này được đóng tại Nhật Bản, thuộc nhóm chở khí hóa lỏng lạnh lớn nhất thế giới với dung tích chở hàng 81.605 CBM.

Đây là lần thứ ba trong năm, PVTrans mở rộng đội tàu của mình. Trước đó, doanh nghiệp này từng tiếp nhận tàu PVT AZURA đầu tháng 2 và tàu PVT DAWN sau đó một tháng. Theo SSI Research, PVTrans đã chi tổng cộng 1.400 tỷ đồng cho việc mua ba tàu nói trên.

Theo thông tin tự công bố, PVTrans đang là đơn vị vận tải biển duy nhất trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sở hữu đội tàu vận tải hàng lỏng lớn nhất cả nước gồm 34 chiếc với tổng tải trọng khoảng một triệu DWT. Để nâng cao năng lực vận tải, doanh nghiệp này dự kiến đầu tư thêm 15 tàu.

Kế hoạch trên đặt ra trong bối cảnh PVTrans giữ vững thị phần vận tải nội địa và tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế với 80% đội tàu đang hoạt động tại nhiều khu vực. PVTrans bắt đầu tham gia vào các thị trường vận tải có tiêu chuẩn cao như châu Âu, Bắc Mỹ...

Tàu NV Aquamarine mà PVTrans vừa tiếp nhận. Ảnh: PVT

Cần vốn để mua hai tàu sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Vận tải SPK Quốc tế (Gas Shipping - GSP) quyết định chào bán thêm 20 triệu cổ phiếu để thu về 200 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để mua hai tàu chở dầu, hóa chất có tải trọng mỗi tàu khoảng 20.000 DWT. Giá tàu là 376,5 tỷ đồng mỗi chiếc, Gas Shipping lấy từ vốn tự có và phát hành thêm khoảng một phần ba, phần còn lại là đi vay. Dự kiến, doanh nghiệp sẽ nhận tàu vào đầu tháng này và sẵn sàng cho việc khai thác ngay tại thị trường châu Mỹ.

Giải thích rõ hơn về kế hoạch mua tàu, ban lãnh đạo Gas Shipping có nêu, hai tàu mới giúp tạo điều kiện thuận lợi và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp khi khai thác thị trường quốc tế. Đội tàu hiện nay của Gas Shipping đang già, sức cạnh tranh bị giảm. Tuổi trung bình của 6 tàu hiện hữu là 22 tuổi, khả năng khai thác và hiệu quả chưa cao.

Cũng trong tháng 8, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco - VOS) công bố kế hoạch thuê tàu Vinalines Galaxy có trọng tải 50.530 DWT từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (MVN), công ty mẹ nắm 51% vốn Vosco. Giá trị hợp đồng thuê tàu hơn 75 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2020, Vosco sở hữu đội tàu 12 chiếc với tổng trọng tải 405.112 DWT gồm 8 tàu hàng khô, hàng rời, hai tàu dầu sản phẩm và hai tàu container. Cùng với một số tàu thuê định hạn, tính chung số lượng tàu khai thác thường xuyên khoảng 12-14 tàu. Mục tiêu của doanh nghiệp này cho giai đoạn tới là nâng dần tỷ lệ tàu thuê ngoài lên mức 20-30% tổng trọng tải đội tàu. Đội tàu của Vosco hoạt động rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng khai thác thường xuyên tại các khu vực như Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Tây Phi, châu Đại Dương, Nam Mỹ...

Cũng có kế hoạch nâng cấp đội tàu trong tương lai, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) sẽ đóng mới tàu chuyên chở container 1.800 teu loại SDARI Bangkok Max IV tại Trung Quốc trong giai đoạn 2021-2024. Cùng với đó, công ty sẽ mua hai tàu cũ loại 1.000-1.500 teu để sử dụng cho tuyến ngắn Hải Phòng, Hong Kong - Nam Trung Quốc và miền Trung, Cái Mép - TP HCM.

Trước đó, Hải An đã đầu tư thêm tàu mới HaiAn West (1.740 teu) và Hải An East (1.702 teu) sau khi mua tàu HaiAn View (1.577 teu) trong tháng 7 năm ngoái. Tính đến cuối năm 2020, doanh nghiệp có 8 tàu với tổng sức chứa 10.000 teu, chủ yếu khai thác tuyến nội địa và châu Á. Trong tương lai, Hải An muốn đầu tư mua ba tàu container loại 1.000 - 1.700 teu để đảm bảo tăng số chuyến tuyến nội địa lên 5 chuyến một tuần, duy trì các tuyến Hong Kong và Singapore.

Một tàu container cập cảng Gemalink bốc dỡ hàng. Ảnh: Trường Hà

Hàng loạt doanh nghiệp tích cực trẻ hóa, gia tăng thêm đội tàu trong bối cảnh ngành vận tải biển có triển vọng tăng trưởng tốt. Báo cáo cập nhật ngành logistics của SSI Research đưa ra nhận định, những doanh nghiệp sở hữu đội tàu quy mô lớn đang được hưởng lợi từ xu thế giá cước vận tải leo thang.

Trong khi giá cước vận chuyển hàng rời và hàng lỏng khá ổn định thì giá cước container đã tăng gấp 4 lần so với mức trước dịch. Đặc biệt, ở một số tuyến nhu cầu vận tải cao, giá cước thậm chí đã tăng tới 4-8 lần trong một năm.

Thời gian tới, giá cước chưa hạ nhiệt cùng tiềm năng lưu chuyển hàng hóa vẫn còn lớn là động lực tăng trưởng của nhóm vận tải biển. Trên thực tế, các doanh nghiệp đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm.

Nhu cầu lớn, giá cước cao trong khi giá mua bán tàu đang duy trì ở mức thấp. Gas Shipping tham khảo thống kê của Clarksons chỉ ra giá mua bán tàu chở dầu, hóa chất đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Doanh nghiệp này đánh giá, đây là cơ hội để đầu tư, góp phần mang lại hiệu quả và giảm thiểu các rủi ro về dài hạn.

Tuy nhiên, SSI Research cũng nhắc đến rủi ro trong việc thuê tàu hay đóng mới khi giá cước thị trường vận tải đảo chiều hoặc được giao tàu khi nhu cầu không còn cao. Giá cước vận tải có thể đạt đỉnh vào quý cuối năm, sau đó sẽ điều chỉnh nhẹ vào nửa đầu năm 2022. Giá cước có thể giảm đáng kể trong năm 2023 khi nguồn cung tàu mới đi vào hoạt động, nhưng duy trì ở mức cao hơn mặt bằng trước đại dịch.

Tất Đạt