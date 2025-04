Doanh nghiệp và nhân viên giao hàng phải bảo vệ dữ liệu người dùng

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính bảo đảm an toàn dữ liệu người dùng, sau khi có tình trạng kẻ xấu mạo danh để lừa đảo.

Trong văn bản công bố chiều 3/4, B Khoa học và Công nghệ cho biết gần đây có tình trạng kẻ xấu giả mạo nhân viên của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. Để bảo đảm an toàn dữ liệu của người sử dụng, Bộ yêu cầu doanh nghiệp không tiết lộ thông tin sử dụng dịch vụ.

"Phổ biến, quán triệt cho toàn bộ nhân viên giao hàng trách nhiệm bảo mật thông tin về dịch vụ bưu chính và hình thức xử lý nếu để xảy ra lộ lọt thông tin dịch vụ bưu chính", thông báo nêu.

Theo quy định năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, bên vi phạm có thể bị phạt 10.000.000-20.000.000 đồng với hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, hoặc tiết lộ thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính trái pháp luật.

Một người giao hàng chuẩn bị chuyển đồ cho khách, tại một điểm ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng yêu cầu doanh nghiệp rà soát hoạt động của các hệ thống thông tin trong cung ứng dịch vụ bưu chính để đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu của hệ thống. Các doanh nghiệp phải xây dựng giải pháp bảo vệ thông tin người sử dụng như có hệ thống định danh cuộc gọi của nhân viên bưu chính, mã hóa thông tin trên bưu gửi như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nội dung hàng hóa.

Hồi tháng 3, Công an TP Hà Nội cho biết một người phụ nữ mất 800 triệu đồng, do tin lời người giả mạo nhân viên giao hàng. Sau khi chuyển tiền đơn hàng, kẻ gian thông báo chị chuyển nhầm vào tài khoản của công ty, cần truy cập website để xử lý. Lấy các lý do như nhập sai thao tác, nâng điểm tín nhiệm, đăng ký bảo hiểm giải ngân, bảo hiểm chống rửa tiền, kẻ gian liên tục yêu cầu chị chuyển tiền, tổng cộng 800 triệu đồng.

Một số thủ đoạn cũng được ghi nhận như mạo danh shipper giục khách chuyển khoản đơn hàng sau đó chặn liên lạc; dàn dựng tình huống nhắn nhầm số tài khoản để dụ người dùng truy cập website, làm theo hướng dẫn và cung cấp mã OTP.

Người dùng được khuyến nghị theo dõi tiến trình giao đơn trên ứng dụng hoặc website của đơn vị vận chuyển để nắm rõ trạng thái đơn hàng, tránh bị mạo danh lừa đảo, chọn thanh toán trước thay vì thanh toán khi nhận hàng, và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Lưu Quý