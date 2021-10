Doanh nghiệp trả thêm tiền, tìm chỗ trọ để công nhân quay trở lại

Bắc GiangNhiều doanh nghiệp bố trí hơn 200 phòng trọ miễn phí cho lao động, trả thêm 1-2 triệu đồng tháng đầu tiên khi công nhân trở lại làm việc.

Kiểm tra tình hình sản xuất tại Bắc Giang ngày 23/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Công ty Hosiden về cách thức huy động công nhân quay trở lại làm việc trong bối cảnh một số doanh nghiệp đang bị thiếu hụt lao động khi phục hồi sản xuất.

Hosiden thuộc Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên), là một trong hai ổ dịch lớn nhất Bắc Giang hồi tháng 5. Toàn công ty có khoảng 1.400 F0 trong tổng số hơn 5.700 ca nhiễm toàn tỉnh. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 lên tới 55%.

Lãnh đạo Hosiden cho biết mức tăng trưởng tốt từ đầu năm song đến tháng 6 bị chững lại do ảnh hưởng dịch. Gần 70% nhân lực phải đi điều trị hoặc cách ly tập trung. Hơn 1.100 công nhân đã khỏi bệnh và quay lại nhà máy làm việc, chiếm 78% tổng số F0 của công ty.

Một phân xưởng sản xuất của công ty Hosiden thuộc Khu công nghiệp Quang Châu. Ảnh: VGP

Khi dịch bùng lên, doanh nghiệp trấn an người lao động bằng cách thông tin đầy đủ tình hình, hỗ trợ tối đa để giữ chân công nhân. Khi bốn khu công nghiệp khôi phục dần hoạt động, cán bộ công đoàn đã cung cấp lương thực, thông tin rõ về tình hình chống dịch tại nhà máy đến từng công nhân trong khu nhà trọ, khu cách ly.

Công ty có hơn 5.100 công nhân, đa phần là người ngoại tỉnh và nhiều người khó thuê trọ sau dịch. Công ty bố trí hơn 200 phòng trọ gần nhà máy cho lao động xa quê ở miễn phí. Mỗi công nhân được trả thêm 1,5 triệu đồng tháng đầu đi làm và một triệu đồng cho tháng tiếp theo.

Chi phí chống dịch của doanh nghiệp đang giảm dần qua từng tháng, chiếm tỷ lệ thấp trong tổng chi phí hoạt động. 13 tổ An toàn Covid hoạt động liên tục, báo cáo và xử lý tình huống phát sinh hằng ngày. Khoảng 90% công nhân đã được tiêm vaccine mũi đầu và trên 60% được tiêm mũi hai. Doanh nghiệp đã làm hồ sơ hưởng hỗ trợ chính sách an sinh từ gói 26.000 tỷ cho hơn 2.500 lao động với số tiền gần 11 tỷ đồng và đang đề nghị hỗ trợ cho số còn lại.

"Công ty đã khôi phục hoàn toàn sản xuất, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của địa phương", lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định.

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, hiện toàn bộ doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Toàn tỉnh có 385 doanh nghiệp hoạt động tại sáu khu công nghiệp, tăng 23 công ty so với trước dịch. Khoảng 191.000 công nhân làm việc, tăng gần 41.000 người so với trước khi Covid-19 bùng phát. Nhiều doanh nghiệp lớn hối hả tăng ca, tăng kíp để kịp đơn hàng cuối năm, bù lại những ngày ngưng trệ do chống dịch.

Để hút lao động trở lại, nhiều công ty hỗ trợ thu nhập 1-2 triệu đồng những tháng đầu tiên; lập đội xe đưa đón công nhân các tỉnh lân cận tới Bắc Giang. Sản xuất phục hồi, song doanh nghiệp vẫn gặp một số vướng mắc như chi phí vận chuyển cao, giá nguyên vật liệu tăng, nhất là trong mảng xây dựng.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành lắng nghe doanh nghiệp Bắc Giang chia sẻ về cách thức thu hút lao động trở lại sau dịch, sáng 23/10. Ảnh: VGP

Đánh giá cao tốc độ phục hồi sản xuất của Bắc Giang, Phó thủ tướng cho rằng có thể rút ra một số bài học từ cách làm. Doanh nghiệp là chủ thể trong quá trình phục hồi sản xuất, lo chỗ ở cho công nhân và hỗ trợ lao động quay lại làm việc. Chính quyền địa phương là điểm tựa, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp và hỗ trợ y tế, kiểm soát dịch bệnh để sản xuất sớm phục hồi. Song dịch bệnh còn phức tạp, Bắc Giang không được lơ là để dịch bệnh tái phát.

Từ các đợt dịch bùng phát trong công xưởng, nhà trọ, Phó thủ tướng lưu ý tỉnh cần rà soát vấn đề nhà ở cho công nhân. Tới đây khi xây dựng các khu công nghiệp mới, địa phương cần bố trí đất ở cho công nhân.

Bắc Giang là tâm dịch của cả nước hồi đầu tháng 5, chỉ 10 ngày sau khi phát hiện một ca nhiễm khởi phát trong nhà máy thuộc khu công nghiệp của huyện Việt Yên. Tỉnh phải tạm dừng hoạt động bốn khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng.

Việc tạm dừng bốn khu công nghiệp khiến Bắc Giang mất đi 2.000 tỷ đồng mỗi ngày. Chính quyền kêu gọi công nhân hạn chế về quê, dễ phát tán mầm bệnh khắp cả nước và "giữ chân" được hơn 60.000 lao động. Nhờ sự chi viện của hàng chục nghìn nhân viên tuyến đầu, Bắc Giang dần khống chế được dịch trong vòng một tháng.

Cuối tháng 5, tỉnh mở cửa trở lại bốn khu công nghiệp, khôi phục dần hoạt động các nhà máy. Việc đưa công nhân trở lại nhà máy của Bắc Giang có nhiều thuận lợi khi dập dịch nhanh chóng. 35 tổ công tác thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng dịch, ký túc xá, quy trình đưa đón công nhân. Chính quyền đưa ra hàng loạt yêu cầu cụ thể ngăn dịch quay lại nhà máy, buộc doanh nghiệp phải đáp ứng được mới có thể sản xuất trở lại.

Bắc Giang hiện là tỉnh có tổng kinh phí vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cao nhất, gần 296 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa số tiền giải ngân cả nước từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Khảo sát của Tổng cục Thống kê trên 22.700 doanh nghiệp cho thấy khoảng 17,8% doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động sau đợt dịch thứ tư. Doanh nghiệp thiếu hụt tập trung cao nhất ở Bình Dương 36,9%; Bình Phước 34,4% và TP Hồ Chí Minh 31,8%; Các ngành thiếu lao động nhiều nhất, gồm điện tử 55,6%, da giày 51,7%, may mặc 49,2%, sản xuất thiết bị điện 44,5%, dệt 39,5%.

Hồng Chiêu