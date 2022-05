Doanh nghiệp thủy sản lãi đậm

Lợi nhuận các doanh nghiệp thủy sản có bước tăng trưởng được tính bằng lần, nhiều đơn vị lập mốc kỷ lục nhờ nhu cầu tăng cùng giá bán.

Trong quý đầu năm, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận hơn 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đến 4,2 lần so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất kể từ quý III/2018 đến nay. Tương tự, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) báo lãi tăng hơn 5,7 lần cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong một quý tính từ quý IV/2018 đến nay.

Kết quả kinh doanh thăng hoa nhất ngành thủy sản thuộc về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI). Quý đầu năm, công ty có lãi sau thuế hơn 200 tỷ đồng, đạt mốc kỷ lục lợi nhuận quý cao nhất kể từ khi công bố thông tin vào 2010.

Sản lượng và giá bán tăng trở thành từ khóa chính trong mùa báo cáo tài chính lần này của các doanh nghiệp ngành thủy sản. Trong đó, "ông lớn" Vĩnh Hoàn công bố doanh thu xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt mức tăng trưởng vượt bậc với hơn 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 126%. Tiêu thụ thị trường nội địa cũng phục hồi tốt, riêng doanh thu tháng 2 đã tăng 147%.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn có lãi thêm từ việc cơ cấu hàng bán và doanh thu hoạt động tài chính. Kỳ này, Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn một nửa, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá phát sinh. Ngoài ra trong bối cảnh giá nguyên liệu và cước tàu tăng, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) có lãi tăng trưởng còn nhờ dự trữ trước nguyên liệu và ký hợp đồng có dự tính biến động giá cước tàu.

Số liệu từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, xuất khẩu thủy sản cả nước ước đạt 920 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong quý I đạt 2,4 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về giá xuất khẩu, số liệu SSI Research tổng hợp cho thấy, giá bán bình quân FOB (free on board - giá tại cửa khẩu bên nước của người bán) trong quý đầu năm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc lần lượt đạt 4,4 USD một kg và 2,5 USD một kg. Hai mức giá trên tăng 67% và 40% so với cùng kỳ. Theo đơn vị này, giá cá tra phi lê tại Mỹ có thể duy trì ở mức 4,6 USD một kg hoặc cao hơn trong suốt cả năm. Giá bán cá tra bình quân ở Trung Quốc được dự báo phục hồi khi nền kinh tế nước này mở cửa trở lại.

Báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự đoán, xuất khẩu cá tra sẽ phục hồi mạnh trong năm nay do nhu cầu cá thịt trắng toàn cầu tăng, đặc biệt sau sự thiếu hụt từ Nga. Giá bán cao sẽ duy trì ít nhất đến hết quý II do giá nguyên liệu tăng. Ngoài ra, thủy sản đánh bắt giảm do giá dầu tăng, đẩy tiêu thụ cá tra tăng. Theo đó, VDSC kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp cá tra sẽ tăng mạnh ba chữ số trên mức nền thấp so với cùng kỳ trong nửa đầu năm nay.

Tuy nhiên, Chứng khoán Mirea Asset (MASVN) lưu ý ngành này sẽ phải đối mặt với thách thức giá thức ăn thủy sản tăng. Thực tế trên thị trường, giá các mặt hàng trên đã khởi động đà tăng từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 vừa qua. Trong đó, C.P Việt Nam đã tăng 400 đồng một kg đối với nhiều nhãn thức ăn chăn nuôi cá. Ausfeed Bình Định cũng điều chỉnh giá thức ăn thủy sản lên 300-400 đồng một kg. Thức ăn cho tôm thẻ gần đây cũng tăng đến 2.000 đồng một kg.

Theo Chứng khoán An Bình (ABS), ngoài khó khăn về giá thức ăn cho tôm và cá, các doanh nghiệp còn phải tính thêm kịch bản khi chi phí logistics tăng, giá dầu tăng làm nâng chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, ngành còn chịu áp lực cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành thủy sản cũng có diễn biến tích cực suốt thời gian qua. Phần lớn đều có thị giá tăng mạnh so với hồi đầu năm, nhiều cổ phiếu tăng trần liên tục, "miễn dịch" hẳn so với xu hướng ảm đạm chung của thị trường. Trong đó, VHC gần như có đà tăng giá liên tiếp, chốt phiên giao dịch hôm nay đạt 104.000 đồng một đơn vị, tăng 55% so với hồi đầu năm. ACL cũng có đợt tăng thị giá mạnh với nhiều phiên đạt trần.

Tất Đạt