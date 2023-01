Doanh nghiệp thương mại điện tử có nên đầu tư khi thị trường biến động?

Đầu tư nâng cao trải nghiệm mua sắm, gia tăng cảm xúc, tối ưu hiệu quả vận hành... giúp tạo kết nối bền vững với người dùng, theo Phó TGĐ Lazada Việt Nam.

Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ dưới tác động đại dịch, thương mại điện tử trong nước lẫn quốc tế năm 2022 có dấu hiệu bước sang giai đoạn "đi ngang" và ổn định hơn. Các chuyên gia cho rằng thị trường chững lại là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp tập trung củng cố năng lực nội tại, hoạch định chiến lược phát triển bền vững, xây dựng nền móng đối mặt với sự bất ổn định của thị trường.

Bên cạnh đó, việc đối tượng mua sắm trực tuyến ngày càng mở rộng độ tuổi, có nhiều chuyển biến về hành vi, thói quen, cũng là vấn đề đang được chú ý, nhất là nhóm người dùng gen Z (năm sinh 1997-2012) và Alpha (năm sinh từ sau 2010). Theo đó, các doanh nghiệp thương mại điện tử ngoài đẩy mạnh đầu tư các hoạt động ưu đãi, khuyến mãi, cũng cần thêm những ý tưởng mới, tạo sự bất ngờ nhằm giữ chân khách gắn bó với sàn.

Giữa tình hình bất ổn định hiện tại do lạm phát và nhiều yếu tố ngoại cảnh khác gây nên, nhiều doanh nghiệp đối mặt với bài toán kinh tế: nên "thu mình" củng cố nội tại hay mở rộng đầu tư? Đây sẽ là một phần câu chuyện được thảo luận trong tập 16 Talkshow The Next Power, lên sóng lúc 10h sáng thứ 5, ngày 12/1 trên VnExpress. Khách mời góp mặt trong tập này là ông Đặng Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Lazada Việt Nam.

Ông Dũng cho biết Lazada không ngần ngại đầu tư mạnh mẽ để mang lại trải nghiệm tối ưu, giá trị to lớn về tinh thần lẫn cảm xúc cho người dùng. Đồng thời, vị lãnh đạo cũng chia sẻ câu chuyện chiến lược của Lazada trong năm qua từ góc nhìn kinh doanh, công nghệ, tài chính.

"Tôi nghĩ mục tiêu cuối cùng cho toàn bộ hoạt động của Lazada là làm sao mang lại giá trị lớn cho người dùng trên sàn"­, ông Dũng nhấn mạnh. Với góc nhìn đó, trong hành trình 10 năm qua và đặc biệt là giai đoạn nhiều biến động như năm 2022, Lazada vẫn đẩy mạnh đầu tư công nghệ, mở rộng hạ tầng logistics và cho ra mắt nhiều tính năng mới trên ứng dụng mua sắm.

Ông Dũng cùng đội ngũ tại Lazada cho rằng việc thấu hiểu nhu cầu, hành vi mua sắm của người dùng giúp sàn thương mại điện tử dễ dàng kết hợp cùng các thương hiệu, nhà bán hàng, cho ra chiến lược, giải pháp kinh doanh hiệu quả, vừa giúp gia tăng trải nghiệm người dùng, vừa hỗ trợ các bên tăng trưởng bền vững. Khi đã có định hướng, chiến lược rõ ràng, các bài toán tiếp theo về sự cân bằng giữa đầu tư và tăng trưởng có thể giải quyết nhanh chóng.

"Đầu tư vào công nghệ tất nhiên sẽ tốn kém, song lại giúp đảm bảo những trải nghiệm tốt nhất cho người mua, đồng thời mang lại cho các bên sự tăng trưởng nhất định", ông Dũng chia sẻ.

Bên cạnh đó, vị Phó Tổng nhấn mạnh tài chính và công nghệ là hai khía cạnh luôn song hành. Công nghệ tốt giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Lazada chọn đi đường thẳng, dẫn trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng ổn định, đó là đầu tư vào công nghệ. Ông Dũng cho rằng, nếu Lazada không có nền tảng công nghệ mạnh như hiện tại, chắc chắn đơn vị sẽ tốn kém nhiều hơn nếu muốn vận hành hiệu quả.

"Công nghệ giúp Lazada tối ưu trải nghiệm người dùng bằng cách liên tục thu thập các dữ liệu về hành vi, thói quen, nhu cầu và sở thích khách hàng, từ đó phân tích, xử lý để cho ra những đề xuất mang tính cá nhân hóa và giải pháp phục vụ khách hàng tốt nhất", ông nói.

Vị Phó tổng Lazada Việt Nam có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trước khi thử thách bản thân với thị trường thương mại điện tử thay đổi nhanh chóng và khốc liệt.

Bên cạnh những chia sẻ về chiến lược đầu tư công nghệ không lãng phí để tối ưu cảm xúc và trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, ông Đặng Anh Dũng còn đưa ra những nhận định về thị trường thương mại điện tử hiện tại và tương lai gần. Đồng thời, ông cũng gửi gắm lời khuyên để các doanh nghiệp nắm bắt nếu muốn tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới.

"Thị trường thương mại điện tử thay đổi rất nhanh, nếu mình bước hụt hay không chuẩn bị tâm thế, năng lực rất kỹ, sức ép ngắn hạn sẽ trở thành thử thách dài hạn", Phó Tổng giám đốc Lazada cho biết.

Độc giả quan tâm đến lĩnh vực thương mại điện tử có thể theo dõi talkshow để cập nhật thêm thông tin, xu hướng của ngành này. Nội dung đầy đủ của tập 16 Talkshow The Next Power với sự góp mặt của ông Đặng Anh Dũng và sự dẫn dắt của host Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc IBP, sẽ chính thức lên sóng lúc 10h sáng thứ 5 (12/1) trên VnExpress.

