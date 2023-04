Doanh nghiệp tăng trưởng nhờ lợi thế của các ‘đám mây’

53% công ty tham gia khảo sát có lợi nhuận tăng nhanh hơn sau khi chuyển sang Cloud, theo báo cáo từ Salesforce.

Lợi thế từ công nghệ đám mây đã giúp chuỗi nhà thuốc Long Châu nhanh chóng mở rộng quy mô lên đến 1.000 nhà thuốc trên toàn quốc trong thời gian ngắn. Không chỉ tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa năng suất và quy trình vận hành, cloud còn giúp đội ngũ IT "nhẹ gánh" trong vấn đề quản trị hạ tầng máy chủ. Đại diện FPT Retail nhận định, việc chuyển đổi lên Cloud giúp Long Châu có thể phục vụ lượng khách hàng gấp 5 lần bình thường mà không gặp vấn đề về quá tải hệ thống.

Với đặc thù ngành bán lẻ, nhu cầu của khách hàng "co giãn" theo từng giai đoạn, khối lượng đơn hàng của nhà thuốc Long Châu tăng lên nhanh khiến đơn vị không kịp trở tay. Năm 2022, Long Châu đạt mốc 5 triệu khách hàng đến mua sắm một tháng; hơn 2,5 triệu khách hàng mua sắm trên nền tảng trực tuyến một tháng, ứng dụng Nhà thuốc FPT Long Châu cũng cán mốc hơn 2 triệu người dùng sau một năm ra mắt. Hệ thống vận hành đòi hỏi sự ổn định để không gián đoạn hoạt động kinh doanh và duy trì trải nghiệm khách hàng, điều mà phương pháp truyền thống như thuê hay mua server vật lý không thể đáp ứng.

Bước ngoặt với FPT Retail là quyết định chuyển đổi toàn bộ dữ liệu lên hạ tầng FPT Cloud. Việc chuyển đổi được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của FPT Cloud bao gồm cả 3 phương pháp: xây dựng mới, chỉnh sửa một phần, và giữ nguyên kiến trúc cũ. Chuyển đổi diễn ra trong thời gian ngắn với khối lượng dữ liệu lớn, doanh nghiệp hưởng trái ngọt nhờ quyết định "phóng thành công tập đoàn tỷ đô lên mây".

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail. Ảnh: FPT

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail chia sẻ, chuyển đổi số trong bối cảnh số hóa đang là xu thế tất yếu của doanh nghiệp. FRT sẽ tiếp tục chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động của cả 2 chuỗi FPT Shop và FPT Long Châu. FRT đã đưa toàn bộ hệ thống bán lẻ lên Cloud trong thời gian nhanh nhất. "Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi, dự kiến sẽ mở thêm 400 - 500 cửa hàng trong năm 2023 mà không cần lo vấn đề hạ tầng", bà Bạch Điệp khẳng định

Bên cạnh FPT Retail, chuyển đổi lên Cloud thành công và đúng tiến độ giúp GreenFeed tiết kiệm 30% chi phí quản lý và vận hành hệ thống; giảm 300% thời gian triển khai, mở rộng hệ thống theo yêu cầu; giảm thời gian nâng cấp, triển khai, và mở rộng hệ thống theo nhu cầu xuống gấp 3-4 lần so với trước đây, theo thống kê của doanh nghiệp.

Sở hữu hệ thống với hơn 28.000 điểm bán, gần 6.000 siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại nhiều quốc gia trên thế giới, GreenFeed là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, cung cấp hàng triệu tấn sản phẩm thức ăn chăn nuôi hàng năm cho người dùng trong nước và quốc tế.

Bài toán đặt ra cho đội ngũ CNTT của công ty này là chuẩn hóa và quy hoạch lại hệ thống và hạ tầng, giúp tự động hóa các quy trình báo cáo quản trị, linh hoạt mở rộng hệ thống để đáp ứng mô hình kinh doanh mới. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư cho hạ tầng và nhân lực triển khai hệ thống cũng tạo nên áp lực cho doanh nghiệp này.

"Chúng tôi quyết định chuyển đổi toàn bộ hạ tầng CNTT hiện tại sang nền tảng FPT Cloud, triển khai toàn bộ hệ thống ERP mới và xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa, sao lưu và khôi phục dữ liệu. Các kết quả đạt được đều khả quan", ông Đặng Thạch Quân - Phó Tổng giám đốc CNTT Green Feed chia sẻ.

Theo khảo sát của công ty, hơn 80% khách hàng nội bộ và đối tác cho biết hài lòng về chất lượng dịch vụ của GreenFeed sau khi hệ thống vận hành chuyển đổi sang nền tảng FPT Cloud.

Về phía doanh nghiệp giáo dục, những giai đoạn trọng điểm của năm học, hệ thống học tập VioEdu với hơn 10 triệu lượt người dùng phải đối diện bài toán về lưu trữ và bảo mật lượng dữ liệu khổng lồ khi thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh tại hơn 40.000 trường học trên cả nước.

"Với mục tiêu phát triển lâu dài, đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng, tốc độ phát triển nhanh cũng như lượng truy cập tăng cao khi dạy và học trực tuyến, hệ thống buộc phải có tính linh hoạt, sẵn sàng trước những rủi ro và biến động trong thực tế", đại diện đơn vị cho biết.

Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu đã sử dụng dịch vụ máy chủ ảo FPT Cloud Server và dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu FPT Cloud Backup & DR, để giải quyết vấn đề về chịu tải trong thời gian cao điểm. Dịch vụ giúp chủ động tạo ra số lượng máy chủ theo nhu cầu, sao lưu và phục hồi kho dữ liệu khổng lồ trong trường hợp có sự cố, đảm bảo an toàn và có biện pháp kiểm soát cần thiết để giám sát và bảo vệ thông tin quan trọng; xóa bỏ mọi nỗi lo về an toàn thông tin và độ ổn định của hệ thống khi có sự tư vấn và hỗ trợ 24/7 của các chuyên gia.

Sau triển khai, hệ thống VioEdu có thể phục vụ hơn 100.000 người dùng đồng thời mà vẫn hoạt động ổn định, đem lại lợi thế về vận hành linh hoạt, tối ưu chi phí và nguồn lực IT cho việc tập trung phát triển các tầng ứng dụng cao cấp.

"Các doanh nghiệp và tổ chức luôn cần tìm cách tạo sự khác biệt và dẫn đầu trong cuộc đua ứng dụng công nghệ. 2023 được nhìn nhận là năm khó khăn nhưng Cloud sẽ tiếp tục là công nghệ chủ lực giúp doanh nghiệp tối ưu năng suất vận hành với chi phí đầu tư hợp lý", ông Phan Hồng Tâm - Giám đốc Khối Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud chia sẻ.

FPT Cloud nhận giải Vàng Make in Vietnam hạng mục "Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số", góp phần khẳng định chất lượng của một sản phẩm sáng tạo bởi người Việt, "đo ni đóng giày" cho doanh nghiệp Việt. Ảnh: FPT Smart Cloud

Trong chiến lược xây dựng hạ tầng số quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2025 sẽ có 100% cơ quan chính phủ sử dụng điện toán đám mây, 70% doanh nghiệp Việt sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do các đơn vị trong nước cung cấp. Thực tế, không ít doanh nghiệp Việt đã dịch chuyển sang sử dụng các nền tảng Cloud nội địa như FPT Cloud, bởi các sản phẩm "Make in Vietnam" có lợi thế về chi phí, đội ngũ hỗ trợ khách hàng thường trực, không vướng các rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, thời gian... trong khi chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn được chứng nhận bởi quốc tế.

Với sự am hiểu bản địa cùng nền tảng công nghệ sẵn có, FPT Cloud hiện là đối tác của hơn 2.400 doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực. Trong đó, hơn 100 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như: Đất Xanh Group, Ngân hàng thế giới World Bank, Tập đoàn Tân Long, Trung Nguyên Group... FPT Cloud đảm bảo những yêu cầu khắt khe về thiết kế hệ thống và an toàn thông tin, tính ổn định và sẵn sàng mở rộng, tuân thủ các tiêu chí an toàn bảo mật hàng đầu như PCI DSS, ISO/IEC 27017:2015...

Thế Đan