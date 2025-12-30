Doanh nghiệp tăng phúc lợi sức khỏe dịp cuối năm

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình chăm sóc sức khỏe cuối năm, từ khám nâng cao đến quà tặng cho gia đình người lao động.

Cuối năm là giai đoạn cao điểm của nhiều doanh nghiệp khi kế hoạch tổng kết, chỉ tiêu kinh doanh và áp lực tiến độ dồn lại. Sức khỏe nhân viên dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng, tăng ca, rối loạn giấc ngủ và thay đổi thời tiết. Theo báo cáo Gallup Global Emotions năm 2023, 44% người Việt trưởng thành thường xuyên căng thẳng. Bộ Y tế ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm, trong đó 25% ở người dưới 45 tuổi - nhóm lao động chính. Các bệnh viện cũng cho biết số ca bệnh hô hấp tăng 30 - 50% vào cuối năm.

Trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp chú trọng hơn đến phúc lợi sức khỏe, thay vì chỉ tập trung vào thưởng Tết. Theo báo cáo Global Human Capital Trends 2024 của Deloitte, có đến 79% lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu xem phúc lợi sức khỏe là một trong những ưu tiên chiến lược của tổ chức. Xu hướng này cũng tác động mạnh đến thị trường Việt Nam khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu mở rộng các chương trình hỗ trợ sức khỏe cho người lao động.

Các khảo sát nhân sự gần đây cũng chỉ ra phúc lợi sức khỏe là yếu tố quan trọng thứ hai tác động đến sự gắn bó của nhân viên, đặc biệt ở nhóm Gen Y - Gen Z. Theo Adecco Việt Nam, 63% nhân viên mong muốn được hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần trong giai đoạn cao điểm.

Phúc lợi sức khỏe là một yếu tố tác động sự gắn bó của nhân viên. Ảnh: Canva

Với quan điểm sức khỏe nhân viên là nền tảng phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các mô hình phúc lợi mới. Một công ty công nghệ với hơn 1.500 nhân viên tại TP HCM áp dụng chương trình "Sức khỏe cuối năm" gồm khám nâng cao và tư vấn stress. Một doanh nghiệp sản xuất tại Bình Dương đưa quà tặng sức khỏe vào hoạt động tri ân thường niên, hướng đến cả gia đình người lao động.

Một tập đoàn bán lẻ tại Hà Nội triển khai gói chăm sóc sức khỏe toàn diện mỗi quý nhằm kiểm tra thể chất, đo chỉ số dinh dưỡng và tập huấn chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hay một doanh nghiệp dịch vụ logistics tại Đồng Nai cũng bổ sung hỗ trợ chi phí vận động như yoga, bơi, gym vào phúc lợi hàng tháng để khuyến khích nhân viên duy trì lối sống lành mạnh.

Nhiều set quà sức khỏe được ưu tiên năm 2026. Ảnh: Daedong

Đặc biệt, dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp ưu tiên set quà sức khỏe để phù hợp nhu cầu thực tế khi thời chuyển mùa, khối lượng công việc tăng và nhân viên cần chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Set quà sức khỏe được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao nhờ tính ứng dụng, phù hợp nhiều nhóm nhân sự và có thiết kế sang trọng cho cả biếu tặng nội bộ lẫn đối tác. Doanh nghiệp có thể chọn các mức ngân sách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa tri ân. Một số set quà còn kết hợp sản phẩm cho cả trẻ nhỏ, thể hiện sự quan tâm đến gia đình nhân viên.

Đơn cử, nhóm sản phẩm nước linh chi táo đỏ (hỗ trợ giấc ngủ), nước hồng sâm nhung hươu (hỗ trợ phục hồi thể trạng), hay thạch hồng sâm cho trẻ 2 - 5 tuổi, 6 - 13 tuổi. Các sản phẩm dạng nước hoặc dạng thạch dễ sử dụng hàng ngày.

Sự kiện dùng thử sản phẩm và tặng quà của một thương hiệu sâm Hàn Quốc. Ảnh: Daedong

Một xu hướng rõ nét năm 2025 là doanh nghiệp muốn trải nghiệm sản phẩm trước khi lựa chọn set quà sức khỏe. Việc thử trực tiếp giúp đánh giá độ phù hợp, hương vị, mức độ an toàn và tính tiện dụng.

Hiện sự kiện dùng thử toàn quốc, do một thương hiệu sâm Hàn Quốc phối hợp Hiệp hội Nông thủy sản Hàn Quốc (aT) tổ chức, đang diễn ra tại hơn 30 điểm trên cả nước đến ngày 18/1/2026. Doanh nghiệp có thể trải nghiệm trực tiếp thạch hồng sâm, nước linh chi táo đỏ và nước hồng sâm nhung hươu - những sản phẩm thường xuất hiện trong set quà cuối năm.

Nhiều doanh nghiệp tham gia sự kiện chia sẻ việc trải nghiệm giúp họ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cho lực lượng lao động đông và đa dạng, đặc biệt trong các ngành sản xuất và dịch vụ.

Yếu tố nguồn gốc rõ ràng và tiêu chuẩn chất lượng cao được các doanh nghiệp xem là điều kiện tiên quyết. Ảnh: Daedong

Thế Đan