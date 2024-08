Doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh online với công nghệ AI của BEST

Dịch vụ hậu cần của BEST ứng dụng AI, giúp các đơn vị kinh doanh online cải thiện năng suất bán hàng, quản lý tồn kho hiệu quả và kịp thời nắm bắt cơ hội tăng trưởng doanh số.

Xuất thân là kỹ sư IT, khi chuyển hướng kinh doanh sang ngành logistics, đội ngũ lãnh đạo của Tập đoàn BEST luôn lấy công nghệ làm nền tảng để phát triển các hạng mục dịch vụ hậu cần logistics. Bộ phần phát triển phần mềm (BEST Software) của đơn vị tập trung phát triển hai mảng sản phẩm chính, đó là giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) với tên gọi Quanyi ERP dành cho các đơn vị kinh doanh trực tuyến và giải pháp quản lý kho vận thông minh dành cho các đơn vị 3PL (Third-party Logistics) với tên gọi TMS, WMS.

Nhân viên tại Thái Lan đang theo dõi hàng trong kho bằng phần mềm quản lý BEST Software. Ảnh: BEST Inc

Quanyi ERP

Quanyi ERP là hệ thống quản lý bán hàng tập hợp các đơn hàng từ tất cả trang thương mại điện tử toàn cầu và theo dõi xuyên suốt từng đơn hàng cho đến khi được giao đến người mua. Giải pháp này tích hợp mọi hoạt động quản lý từ bán hàng, vận chuyển (bao gồm vận chuyển xuyên biên giới), kho vận, nhân sự, tài chính... vào một hệ thống duy nhất cho phép đơn vị kinh doanh online tối ưu vận hành, nâng cao năng suất vận hành.

Với lợi thế tích hợp đa kênh (phần mềm hiện đã liên kết sâu rộng với hơn 100 nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, hơn 300 kho hàng bản địa ở nước ngoài và hơn 1.000 kênh vận chuyển, tất cả dữ liệu được đổ về và thống kê trên cùng một hệ thống tập trung, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp.

Đơn vị ứng dụng AI tính toán được lưu lượng hàng hóa luân chuyển mỗi ngày. Thông qua các báo cáo trực quan đa chiều về dữ liệu hàng tồn kho, đối tác có thể chủ động xuất nhập hàng, tự động tạo các đề xuất bổ sung hàng thông minh giúp doanh nghiệp tránh tình trạng hết hàng bất ngờ. Khi lượng hàng tồn tới ngưỡng cảnh báo do người dùng cài đặt, hệ thống sẽ tự động tạo đơn để bổ sung sản phẩm. Số lượng sẽ được tùy chỉnh theo chiến lược mua hàng định kỳ đã cài đặt nhờ đó đối tác dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh online mà không mất quá nhiều thời gian và nhân lực.

BEST sử dụng AI để sắp xếp và tối đa hóa không gian xếp hàng của container một cách hiệu quả. Ảnh: BEST Inc

TMS

TMS là hệ thống quản lý vận tải toàn diện giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô hợp lý hóa và tối ưu hóa hoạt động vận tải.

Điểm nổi bật của phần mềm là khả năng hiển thị và kiểm soát hoạt động vận tải theo thời gian thực, tối ưu hóa các tuyến đường và tải trọng để giảm thiểu số dặm trống, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng cường hiệu suất xe. Dữ liệu vận tải được tích hợp với hệ thống kho bãi cho phép phối hợp nhịp nhàng giữa hoạt động vận chuyển và kho vận. Nhờ đó, phần mềm này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí hoạt động và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

WMS

Đây là hệ thống quản lý kho thông minh sử dụng các thuật toán tiên tiến để tối ưu hóa hoạt động, giúp giám sát hàng tồn kho, tự động hóa các tác vụ và giảm thiểu sai sót. Mọi dữ liệu được hiển thị theo thời gian thực với độ chính xác được cao giúp đối tác phát triển hoạt động kho vận hiệu quả.

WMS phân tích ABC Analysis và tối ưu hóa việc lưu trữ dựa trên xu hướng tiêu thụ của SKU, tính toán công suất tự động. Dựa trên nhu cầu, quy mô, thông tin hàng hóa (trọng lượng, kích thước, thuộc tính, hạn sử dụng...) hệ thống sẽ cấu hình khu vực lưu trữ và tự đề xuất vị trí đặt sản phẩm nhằm đảm bảo giao hàng thuận tiện và hiệu quả đồng thời tối đa hóa việc sử dụng công suất kho. Việc bố trí kho được phân tích, tối ưu hóa bằng AI giúp tối ưu không gian lưu trữ, giảm thời gian di chuyển và tăng năng suất chuyển hàng.

Đồng thời, phần mềm WMS ghi nhận và phân tích năng suất lao động của từng nhân viên, tự động điều phối nhân viên một cách khoa học giúp tối ưu năng suất của từng nhân viên và giảm chi phí nhân công.

Một đối tác tại Việt Nam đang theo dõi đơn hàng trên phầm mềm Quanyi ERP. Ảnh: BEST Inc

Thông tin hoạt động được báo cáo toàn diện để phân tích hiệu suất vận hành kho và cập nhật vận hành bằng biểu đồ trực quan. Với những tính năng này, WMS giúp người bán giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành hiệu quả.

Hiện nay, BEST Software có hơn 200 kỹ sư công nghệ, phục vụ 100 triệu khách hàng tại 8 quốc gia. Nhờ các phần mềm quản lý của BEST, các doanh nghiệp đối tác có thể tăng hiệu bán hàng, tăng doanh thu, quản lý kho vận và vận chuyển hiệu quả hơn đồng thời giảm đáng kể chi phí vận hành, chi phí nhân sự.

Đơn cử trường hợp của thương hiệu Miniso, trước đây không thể quản lý thống nhất số liệu của các cửa hàng trên nhiều quốc gia và các nền tảng, kho hàng ở các nước không thể thống nhất kết nối với phần mềm thương mại điện tử. Sau khi sử dụng phần mềm Quanyi ERP, đơn vị tăng hiệu suất duyệt đơn hàng mỗi ngày lên 70%, tăng hiệu suất làm việc của nhân viên gấp ba lần và tăng hiệu suất giao hàng lên 5 lần.

Sắp tới, BEST Software sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp mới giúp các đối tác kinh doanh online và đối tác vận chuyển phát triển hoạt động quản lý bán hàng và vận chuyển hàng xuyên biên giới hiệu quả hơn nữa, giúp hàng hóa giữa Việt Nam và các nước lưu thông liền mạch, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thế Đan