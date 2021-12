Doanh nghiệp tại VSIP Bình Dương tăng tốc cuối năm

Các doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp VSIP I và II từng bước vận hành với mục tiêu lấy lại đà tăng trưởng những tháng cuối năm.

Tại VSIP I và II Bình Dương, tính đến nay có khoảng 98% doanh nghiệp hoạt động lại, số lượng công nhân cũng đã dần quay trở lại, hàng hóa luân chuyển ổn định.

"Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất, nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm, song song đó, công tác bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 vẫn đặc biệt được chú trọng trên địa bàn các khu công nghiệp", đại diện VSIP cho hay.

Khu công nghiệp VSIP I, Bình Dương. Ảnh: VSIP

Công ty TNHH DADL, khu công nghiệp VSIP II, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, thời điểm trước dịch khoảng 1.510 nhân viên. Sau hơn một tháng "bình thường mới", có khoảng 1.000 lao động trở lại làm việc.

Bà Hồ Huỳnh Thanh Thảo, Phó giám đốc điều hành doanh nghiệp cho biết, để đảm bảo vận hành dây chuyền, công ty đang mời gọi những lao động đã về quê trở lại doanh nghiệp bằng cách hỗ trợ tiền đi đường cùng các chi phí khác cho nhân viên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng, đặt mục tiêu phục hồi 100% công suất hoạt động vào quý 1.2022.

Với những nhân viên có con nhỏ, doanh nghiệp này hỗ trợ máy tính giúp họ có thể tiếp tục làm việc trực tuyến tại nhà. "Thời điểm này, sức khoẻ của người lao động vẫn được công ty đặt lên trên hết", bà Thảo nhấn mạnh.

Lúc này Nhà máy P&G, VSIP II, đường Tân Hiệp 17, Vĩnh Tân, Tân Uyên cũng có khoảng 900 lao động trở lại làm việc, đạt 90% quân số so với trước dịch.

Ông Đặng Đức Toàn, Giám đốc chuỗi cung ứng Nhà máy P&G cho biết doanh nghiệp vẫn duy trì công suất, đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng, đồng thời, chú trọng bảo vệ an toàn cho người lao động.

"Tính đến nay, 100% người lao động được tiêm mũi 1 và 92% tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19. Công ty chủ động tự mua kit test, tự tổ chức xét nghiệm, phát kit test cho gia đình người lao động, hỗ trợ ký túc xá cho người lao động ở khu vực rủi ro, triển khai chương trình y tế tư vấn hỗ trợ sức khỏe toàn công ty", ông Toàn cho biết.

Các doanh nghiệp cũng ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và đơn vị phát triển hạ tầng VSIP đã: hỗ trợ xét duyệt đăng ký/chuyển đổi mô hình sản xuất linh hoạt; khảo sát thực tế để đưa ra hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp trong phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người lao động yên tâm lao động sản xuất.

Khu công nghiệp VSIP II, Bình Dương. Ảnh: VSIP

Bên cạnh hoạt động sản xuất từng bước được ổn định, các dự án bất động sản, nhà ở trong 2 khu công nghiệp VSIP tại Bình Dương cũng bắt đầu triển khai nhằm đáp ứng tiến độ thi công. Điển hình như dự án Sun Casa Central tọa lạc trên quỹ đất hơn 30ha tại trung tâm Khu đô thị, công Nghiệp và dịch vụ VSIP II, nơi tập trung hơn 500.000 lao động bao gồm hơn 45.000 chuyên gia đang sinh sống, làm việc.

"Sau những gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đầu tháng 10, hàng trăm căn hộ thuộc giai đoạn 1 bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng", đại diện chủ đầu tư VSIP chia sẻ.

Sun Casa Central là dự án quy hoạch đồng bộ, chú trọng tiện ích và môi trường sống trong lành. Dự án bao gồm các tiện ích như: khu phức hợp dịch vụ thương mại The Sun Mall rộng 3ha, khu công viên The Sun Park, khu giải trí thương mại dịch vụ The Sun Container Night Market liền kề. Cùng với đó, VSIP cũng hợp tác xây dựng phòng khám đa khoa 5.000m2 và trường mầm non quy mô 400 bé nhằm phục vụ nhu cầu tại chỗ cho cư dân

Cảnh quan dự án Suncasa Central. Ảnh: VSIP

Theo VSIP, giai đoạn 3 khu căn hộ The Habitat - tại cửa ngõ khu công nghiệp VSIP I cũng sẽ sớm triển khai thi công trong giai đoạn tới. Phân kỳ thứ ba của khu căn hộ cao cấp này chú trọng không gian tiện ích tiện ích nội khu đa dạng với: hồ bơi vô cực trên cao, sky bar, sân khấu biểu diễn ngoài trời, công viên cây xanh, phòng gym, yoga, sân chơi thể thao, lối chạy bộ, khu tiệc nướng BBQ, khu vui chơi trẻ em...

Dự án căn hộ The Habitat. Ảnh: VSIP

"Việc triển khai giai đoạn 3 của The Habitat ngay sau dịch nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án, khẩn trương đáp ứng nhu cầu cư trú cho các chuyên gia ngoại quốc sẽ quay lại Việt Nam làm việc vào giai đoạn 2023-2025, khi mà các kết nối quốc tế được hồi phục hoàn toàn", đại diện VSIP cho hay.

Sơn Quỳnh